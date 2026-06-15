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Loteria

Un encertant de l'Euromillones guanya més de 212.000 euros a l'Empordà

La butlleta afortunada va ser validada a l’administració de loteries del carrer Dídac Garrell i Tauler

Exterior de l’administració de loteries número 1 de Palamós, situada al carrer Dídac Garrell i Tauler.

Exterior de l’administració de loteries número 1 de Palamós, situada al carrer Dídac Garrell i Tauler. / Google Maps

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Miquel Cornellà de la Cruz

Palamós

Un encertant de Palamós ha guanyat 212.362,36 euros en el sorteig de l’Euromillones d’aquest divendres, 12 de juny. El bitllet premiat és un dels dos de segona categoria, amb cinc números encertats i una estrella, que han estat afortunats a Espanya.

La butlleta afortunada va ser validada a l’administració de loteries número 1 de Palamós, situada al carrer Dídac Garrell i Tauler, 7. L’altre premi de la mateixa categoria s’ha validat a Astorga, a Lleó.

En el mateix sorteig, un encertant de La Pobla de Farnals, al País Valencià, ha guanyat el premi d’El Millón amb un bitllet validat a l’administració de loteries número 1 d’aquest municipi.

També hi ha hagut tres bitllets encertants de tercera categoria a Espanya, amb cinc números encertats i cap estrella, premiats amb 11.453,67 euros cadascun.

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Amb el pot generat per al pròxim sorteig, un únic encertant de primera categoria, amb cinc números i dues estrelles, podria guanyar 26 milions d’euros.

La combinació guanyadora del sorteig va ser la formada pels números:

  • 14
  • 7
  • 22
  • 4
  • 23

Les estrelles:

  • 7
  • 1

El codi d’El Millón va ser el:

  • CTH66915

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