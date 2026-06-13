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La plataforma que reclama millorar les carreteres del Baix Ter demana que els pressupostos incloguin totes les vies

Recorden que aquesta era la promesa inicial del Govern i destaquen que 21 ajuntaments han aprovat mocions a favor

Manifestants al pas per Parlavà protestant.

Manifestants al pas per Parlavà protestant. / Gerard Vilà / ACN

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ACN

La plataforma 'Prou excuses. Carreteres segures al Baix Ter' demana als grups polítics que incorporin les millores a totes les carreteres del Baix Ter i no només a les que actualment estan pressupostades. Des de l'entitat assenyalen que el condicionament de la GI-633 i la GI-634 entre Colomers i Verges, que concentra el gruix de la inversió, i l'adequació de la C-31 al pas d'Ullà i Torroella de Montgrí és suficient. Per això, exigeixen que abans de l'aprovació definitiva dels comptes, s'incorporin la resta de vies i l'import necessari que implica uns 50 milions d'euros "tal com el Govern es va comprometre" el mes de gener amb els alcaldes. De fet, recorden que 21 ajuntaments han aprovat mocions en favor de la plataforma.

En un comunicat, l'entitat es queixa perquè ara per ara la inversió prevista als pressupostos és de 16,5 milions, molt lluny dels 50 inicials. Això fa que algunes de les vies que "són el cor del Baix Ter" hagin quedat fora de les obres de millora que reclamen els veïns i també l'associació.

"Demanem amb claredat que els grups parlamentaris entrin esmenes per a la GI-643, la GI-642, la GI-641 i el tram de la C-31 entre Ullà i Verges, amb import i amb calendari. Hi som a temps, però queda poc temps", resa el comunicat.

A l'escrit també deixen clar a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que "no n'hi ha prou" amb el que s'ha pressupostat i que inclou la carretera C-31 entre Ullà i Torroella, que Paneque va anar a fer una visita d'obres fa una setmana. L'entitat assenyala que aquestes obres "no poden esperar més" i que el degoteig d'accidents al Baix Ter "és constant".

Les reclamacions que fan des de l'entitat és que hi hagi "unes condicions mínimes" amb carrils de 3,5 metres i vorals d'entre 1 i 1,5 metres, "tal com fixa la normativa vigent".

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A més, recorden que el consens al territori és "majoritari" i que la reivindicació és col·lectiva. "Si els compromisos no es compleixen, no serà a la plataforma a qui s'haurà pres el pèl, serà a tot el Baix Ter, als veïns i veïnes i als 21 consistoris que han fet seva aquesta demanda", remarca l'escrit.

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