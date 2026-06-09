Campanya forestal 2026
Els Bombers preveuen una campanya forestal "complexa" a l'Empordà i Girona per les altes temperatures i les possibles ventades
Els boscos de la Garrotxa i el Ripollès preocupen per la vegetació morta que hi ha i la dificultat per accedir-hi
Gerard Vilà
Els Bombers preveuen una campanya forestal "complexa" a les comarques gironines per la simultaneïtat d'episodis que es poden produir. En concret, preocupa que les altes temperatures coincideixin amb ventades fortes com ja hi ha hagut en dues ocasions als boscos gironins. El cap dels Bombers a la regió, Jordi Martín, assenyala que les zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès preocupen especialment, per la quantitat de vegetació morta que hi ha i per la poca accessibilitat de la zona. Per això, els equips d'emergència demanen "responsabilitat" a la ciutadania i recorden que "l'autoprotecció és clau". En total, a la demarcació hi haurà desplegats 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
Les pluges d'aquest passat hivern han deixat enrere la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines, però han activat la "vegetació fina", que és una de les preocupacions dels Bombers i de la resta de cossos d'emergència de cara a la pròxima campanya forestal a la demarcació. El problema és que aquesta vegetació "és molt tendra" i susceptible als canvis de temperatura. Això, combinat amb possibles episodis de ventades similars als que ja s'han donat aquest any, fa que els Bombers siguin prudents a l'hora de valorar com pot ser l'estiu.
Ara bé, els cossos d'emergència reconeixen que el punt de partida "és més favorable" que altres anys, ja que les pluges han hidratat els boscos. Tot i això, la quantitat d'aigua ha fet que incrementés la vegetació i les ventades van fer que molta massa forestal estigui a disposició i això podria complicar la campanya.
Les zones que actualment més preocupen als Bombers són l'Alta Garrotxa i el Ripollès. El problema és la quantitat de combustible que hi ha disponible, però també uns accessos complicats. "Hem de pensar que són dues comarques que no estan acostumades a la sequera que hem tingut els darrers anys i s'ha vist molt afectada i, per tant, no hi ha cap possibilitat que estigui viva. A més, les ventades han deixat arbres tombats i han col·lapsat els nostres accessos", explica el cap dels Bombers a Girona, Jordi Martín.
Des dels Agents Rurals també adverteixen que hi ha una quantitat "important" de combustible mort arran de les ventades que hi ha hagut, però deixen clar que "partim amb unes condicions bastant més favorables" que anys anteriors. La realitat és que la tendència d'hectàrees cremades han anat caient de manera important els darrers anys, però el cap del cos a Girona, Jaume Bosch, demana "màxima precaució", tenint en compte que a l'estiu coincideixen dies de risc com Sant Joan, però també la sega dels camps i un increment de persones accedint al medi natural per les vacances.
En aquest sentit, Martín ha reivindicat els eixos de confinament que s'estan fent i que serveixen per evitar que els incendis forestals puguin afectar les persones i els massissos. "Mai tindrem prou mitjans, per això demanem que la gent sigui conscient del risc que córrer perquè tingui la parcel·la neta, perquè l'autoprotecció és clau", ha reblat.
Per la seva banda, Bosch, ha reivindicat també la importància de l'activació del Pla Alfa. En aquest sentit, ha explicat que durant la temporada de la sega és un moment "delicat" per les característiques de la maquinària que poden generar un foc, especialment quan el camp està especialment sec. A banda, Sant Joan és un altre moment en què s'activa el pla, atès que és un dia "especialment complicat" pel risc d'incendi i de simultaneïtat de serveis.
Bosch, a més, ha explicat que el Pla Alfa s'activa actualment també en l'àmbit municipal per tal de "poder ser molt més quirúrgics". "Quan l'activem ens permet que els efectius es dediquin exclusivament a la prevenció i extinció d'incendis", ha explicat.
Pel que fa a efectius disponibles, a la regió hi haurà desplegada una plantilla de 570 bombers professionals repartits en els setze parcs que hi ha, a més de 190 bombers voluntaris distribuïts en deu parcs. A més, s'incorpora un reforç de 84 auxiliars forestals i un infermer que estarà al parc de la Pera (Baix Empordà). De mitjans aeris, a la regió hi haurà helicòpters bombarders als heliports d'Ordis, a Bàscara (Alt Empordà), a Sant Feliu de Buixalleu (Garrotxa) i a l'hospital Trueta de Girona. A més, a l'aeròdrom d'Empuriabrava hi haurà dos Avions de Vigilància i Atac (AVA) del Ministeri.
Un 2025 prou tranquil
Una de les dades més significatives per explicar la hidratació dels boscos es veu, per exemple, a Girona ciutat on el 2025 va ploure un 273% més que l'any anterior. Això fa que Martín reconegui que el 2025 "no fos un mal any" a les comarques gironines pel que fa a l'extinció d'incendis.
Una dada significativa mostra que el 2025 a la demarcació de Girona es van cremar encara no 45 hectàrees, la immensa majoria (41,7) en zona forestal. De moment, aquest 2026 s'han registrat 31 incendis, tots ells petits. De fet, el més important que s'ha registrat és de mitja hectàrea al Pla de l'Estany i la causa ha estat per una línia elèctrica, a conseqüència dels episodis de vent.
Durant el 2025, els Agents Rurals van activar a les comarques gironines 59 dies el Pla Alfa per perill molt alt i set dies més per perill extrem. La comarca que més vegades va veure's activada va ser l'Alt Empordà, amb Cadaqués, Agullana, Capmany, Colera i Cantallops com a municipis més afectats.
A la roda de premsa hi ha participat també la comissària dels Mossos a la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, que ha ressaltat la importància que té la coordinació entre els cossos de seguretat a l'hora d'actuar en cas d'incendi forestal.
Prudència i responsabilitat
Per la seva banda, el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha destacat que les dades "són positives" però ha reclamat prudència. "Hem de recordar que venim de 2023 i 2024 amb una sequera molt complicada i, per sort, hem tingut una tardor molt plujosa", ha remarcat. El delegat del Govern a Girona, però, assenyala que "cal ser prudents" perquè les ventades que hi ha hagut aquest any i, per això, ha reivindicat la feina de prevenció. "El millor que pot passar és que els cossos no hagin d'actuar, perquè no hi ha hagut problemes", ha remarcat.
Finalment, Guitart reconeix que el sector públic "ha de fer la feina", però també ha demanat que la facin els privats, amb les franges d'autoprotecció. També ha reivindicat les més de 90 hectàrees que s'han netejat i que actuen com a eixos de confinament. El delegat ha tancat la seva intervenció donant per fet que la temporada serà "complicada" i demanant "consciència i prudència" a la ciutadania.
Al seu torn de paraula, el delegat dels serveis territorials d'Interior, Eduard Adrobau, ha valorat la coordinació entre cossos de seguretat en cas d'incendi forestal. Adrobau destaca "l'excel·lència" dels professionals i demana que es tingui en compte. De la mateixa manera que Guitart, el delegat d'Interior ha demanat "responsabilitat" a la població en cas que s'iniciï un foc.
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