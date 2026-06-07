Medi ambient
Una trentena de submarinistes netegen el fons marí de Sant Feliu de Guíxols: "Aquí hi ha una estora de tovalloletes"
L'acció vol conscienciar sobre l'impacte ambiental d'un residu difícil de reciclar que continua arribant al mar
Berta Artigas Fontàs
Una trentena de submarinistes voluntaris han participat aquest matí en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols. L'activitat, organitzada pel centre de busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu, difícil de reciclar. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i a més, les corrents marines fan que els residus s'acumulin prop de la costa. "Aquí hi ha una estora de tovalloletes", ha assegurat Lola Cervantes, directora del centre. L’any passat en la mateixa campanya van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, una xifra que esperen repetir enguany.
Equipats amb ampolles d'aire, ulleres, aletes i bosses per recollir els residus, la trentena de voluntaris s'han distribuït en grups per diferents punts del litoral proper a la desembocadura de la riera de Sant Feliu. L'activitat d'aquest diumenge s'ha centrat en recollir tovalloletes humides acumulades al fons marí, però també s'han encarregat de treure del mar tots els residus que s'han trobat, com restes de xarxes, llaunes de refrescos o fins i tot trossos de plàstics de grans dimensions.
A més, un equip del centre de busseig Sublímits s'ha quedat a la platja i han instal·lat un tendal on han explicat als curiosos que s'hi acostaven en què consistia l'activitat.
De fet, la jornada d'aquest diumenge vol anar més enllà d'una neteja puntual i forma part d'una campanya de sensibilització que ha impulsat el centre de busseig Sublímits per conscienciar sobre l'impacte d'aquest residu, difícil d'eliminar. "Hem de fer una reflexió sobre l'ús de les tovalloletes i sobre com les hem de gestionar", ha assenyalat Lola Cervantes, directora del centre. "Encara que al paquet digui que es poden tirar al vàter, no és cert", ha assegurat, i ha detallat que aquest tipus de productes generen greus problemes a la xarxa de sanejament i també acaben tenint impacte directe sobre el fons marí.
La zona on s'ha desenvolupat l'activitat és una de les més afectades de Sant Feliu de Guíxols per aquest tipus de residus. D'una banda, perquè és on desemboca la riera del municipi, i encara que hi ha sistemes de filtratge, en episodis de pluges intenses es desborda i arrossega deixalles cap al mar. De l'altra, els corrents marins fan que bona part dels residus acabin quedant-se prop de la platja. "Aquí hi ha una estora de tovalloletes", ha afirmat Cervantes, que també ha alertat que aquesta acumulació dificulta la recuperació dels ecosistemes marins.
La responsable del centre ha recordat que les tovalloletes poden trigar "dècades" a degradar-se i que, fins i tot quan ho fan, deixen fragments de plàstic que es converteixen en microplàstics. "El problema no només és el temps que triguen a degradar-se, sinó que no desapareixen del tot", ha remarcat. Aquests fragments acaben entrant a la cadena alimentària marina i afecten tant la fauna com a la qualitat ambiental de la costa.
"Dista molt" de la imatge idíl·lica de la Costa Brava
Un dels participants de la jornada, Víctor Almohalla, ha explicat que durant la immersió han constatat la gran quantitat de residus acumulats en aquest punt. "El que més trobem són tovalloletes, però també hi ha cordes, xarxes, sabatilles i tota mena de deixalles", ha detallat. Almohalla considera que la situació és "preocupant" perquè molta gent no coneix l'impacte real d'aquests productes i confia que les campanyes de sensibilització ajudin a modificar hàbits dels ciutadans.
Segons el submarinista, aquesta realitat "dista molt" de la imatge idíl·lica que sovint es té de la Costa Brava. Tot i que hi ha punts d'immersió "meravellosos, que estan nets", Almohalla ha assegurat que "hi ha moltes zones on hi ha una acumulació de brutícia brutal", sobretot en desembocadures de rieres, entorns portuaris i altres zones properes a nuclis urbans. Per això, ha defensat la necessitat de reforçar la consciència ciutadana i evitar que les tovalloletes i altres deixalles acabin a la xarxa de clavegueram i, finalment, al mar.
Els organitzadors han remarcat que la campanya tindrà continuïtat més enllà de la jornada d'aquest dissabte. L'objectiu és combinar les accions de neteja amb activitats divulgatives que ajudin a reduir la presència de tovalloletes al medi marí.
L’any passat en una activitat similar, que no se centrava només en la recollida d'aquest residu, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
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