Seguretat viària
Els Mossos alerten d'un repunt en les taxes màximes d'alcohol a les carreteres gironines tot que hi ha més "consciència"
Des del cos avisen, però, que l'ús del mòbil segueix sent un dels motius més habituals en els accidents de trànsit
Gerard Vilà
Els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines avisen que han detectat un repunt en les taxes màximes d'alcoholèmia a la demarcació. Un fet que, però, contrasta amb una major consciència per part de la societat de no beure res d'alcohol si han de conduir. En aquest sentit, el cap de Trànsit a la Regió de Girona, l'intendent Joan Costa, explica que fa uns anys era "estrany" trobar taxes que superessin el límit administratiu de 0,60 mg/l i que en comptades ocasions s'acostaven a l'1. Ara, en canvi, els Mossos avisen que és "habitual" trobar-se amb positius de més d'1mg/l i, fins i tot, n'han detectat un que s'enfilava a 1,71mg/l. Amb tot, Costa també alerta que l'ús del mòbil segueix sent un dels motius més habitual en els accidents.
L'alcohol segueix sent un problema a les carreteres gironines, si bé els Mossos celebren que cada vegada hi ha més ciutadania conscienciada que no beu si ha de conduir. La realitat és que el nombre de positius ha disminuït en relació a fa uns anys, però també és cert que les taxes màximes són molt elevades. En aquest sentit, el cap de Trànsit dels Mossos a la Regió Policial de Girona, Joan Costa, adverteix que han detectat positius que superen l'1mg/l d'aire expirat habitualment, quan abans era "molt estrany".
En aquest sentit, Costa explica que s'han arribat a trobar positius d'1,41mg/l o, fins i tot, van enxampar un conductor que va donar 1,71mg/l. Això és gairebé multiplicar per set el màxim permès per llei, que està fixat a 0,25mg/l i que des del govern espanyol s'està valorant rebaixar-lo. "Abans eren taxes mitjanes que totes es movien administrativament -entre 0,25 i 0,60- i encanvi ara veiem un repunt amb taxes molt elevades per sobre de l'1", diu Costa.
El cap de Trànsit dels Mossos a Girona lamenta que cada setmana es troben amb valors molt alts i aposta perquè hi hagi una "cultura de no beure res si agafes el cotxe". En aquest sentit, però, l'intendent reconeix que han vist com s'ha incrementat la consciència de ciutadania en relació a l'alcohol i la conducció.
"Veiem que molts dels conductors que atures per fer la prova donen negatiu. En molts casos, et trobes que a dins del cotxe hi van quatre persones, tres veus que han consumit, però el que condueix no. És aquella cultura nòrdica que sembla que ara sí que s'ha instaurat", diu Costa.
El mòbil, un problema
El que encara continua sent un problema entre els conductors és l'ús del mòbil quan se circula. Costa explica que, malgrat que la tecnologia ha permès -a través del Bluetooth- evitar que els conductors es distreguin amb el terminal per parlar, "ara tenim el whatsapp que és molt perillós".
"Vas escrivint o llegint un missatge i són uns segons que t'aïlles del que estàs fent que és conduir i això és molt perillós", diu Costa. Per això, l'intendent i capo de Trànsit dels Mossos a Girona aposta perquè es prengui "la mateixa consciència" que, per exemple, amb l'ús del cinturó de seguretat o l'ús de les cadiretes per a menors d'edat.
Finalment, Costa recorda que a l'estiu el volum de vehicles en carreteres properes a la Costa Brava s'incrementa i, a més, són vies que no són d'alta capacitat i, a vegades amb poc voral, fet que obliga a multiplicar l'atenció dels conductors. A tot això, s'hi afegeix l'augment "d'actors" que es troben en aquestes vies, on hi conflueixen, cotxes, camions, motos, bicicletes i, en ocasions, patinets que, recorda Costa, no poden circular per vies de fora de la població.
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins
- Narcís Garolera: 'El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya
- El llegendari Motel Empordà de Figueres celebra 65 anys en el centenari de Josep Mercader
- Els millors plans pel cap de setmana del 6 i 7 de juny de 2026 a l'Alt Empordà