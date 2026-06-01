A Tordera
Un ferit per arma de foc i dos detinguts després d'un presumpte narcoassalt
Els policies van seguir el vehicle dels sospitosos fins que els van aturar a l'altura de Celrà
Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues més han estat detingudes després d’un presumpte narcoassalt a Tordera, al Maresme, segons ha avançat el digital El Caso i han confirmat fonts policials a l’ACN.
Els Mossos d’Esquadra van rebre un avís cap a les 4.30 hores d’aquest diumenge per la fugida d’un vehicle a Tordera. Efectius del cos, juntament amb agents municipals, van iniciar el seguiment del vehicle, que van acabar aturant a la C-66, a Celrà, al Gironès.
A l’interior hi van trobar dos ocupants, un dels quals estava ferit per arma de foc i va ser traslladat a l’hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un narcoassalt en una plantació interior de marihuana a Tordera.
