Un ferit per arma de foc i dos detinguts després d'un presumpte narcoassalt

Els policies van seguir el vehicle dels sospitosos fins que els van aturar a l'altura de Celrà

ACN

Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues més han estat detingudes després d’un presumpte narcoassalt a Tordera, al Maresme, segons ha avançat el digital El Caso i han confirmat fonts policials a l’ACN.

Els Mossos d’Esquadra van rebre un avís cap a les 4.30 hores d’aquest diumenge per la fugida d’un vehicle a Tordera. Efectius del cos, juntament amb agents municipals, van iniciar el seguiment del vehicle, que van acabar aturant a la C-66, a Celrà, al Gironès.

A l’interior hi van trobar dos ocupants, un dels quals estava ferit per arma de foc i va ser traslladat a l’hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un narcoassalt en una plantació interior de marihuana a Tordera.

