Negligència mèdica
Una doctora i dues llevadores de l’hospital Santa Caterina s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
El jutjat insta que elles o les seves companyies d’assegurances consignin tres milions d’euros per les seqüeles de la menor
Germán González
L’Aisatu va néixer a l’hospital Santa Caterina, a Salt, el novembre del 2019 amb "asfíxia neonatal moderada secundària a despreniment parcial de placenta", per la qual cosa pateix una encefalopatia hipòxica isquèmica greu que li causa un 96% de discapacitat, reconeguda per l’Administració catalana, i la fa estar lligada a una màquina. Sempre tindrà una dependència total d’una altra persona. No obstant això, la plaça 4 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Girona considera que la menor pateix aquesta incapacitat per una presumpta mala praxi en el part i ha processat la doctora i dues llevadores que van atendre la mare, Kumba Drammeh.
En concret, s’insta el jutjat penal que correspongui a jutjar aquestes sanitàries "com a presumptes responsables d’un delicte d’imprudència professional greu amb resultat de lesions", així com les companyies d’assegurances del centre sanitari i el Servei Català de la Salut per la seva responsabilitat civil en els danys irreversibles que va patir la menor arran d’aquesta presumpta mala praxi professional. En aquest sentit, la plaça 4 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Girona insta les acusades i les responsables civils processades que, en un termini de deu dies, prestin una fiança de més de tres milions d’euros per fer front a una possible condemna.
L’advocat de Kumba Drammeh, Esteban Gómez Rovira, ha presentat un escrit d’acusació en el qual sol·licita 18 mesos de presó per a cadascuna de les tres processades, així com "inhabilitació especial" per exercir com a sanitàries durant 24 mesos. Considera que el 25 de novembre del 2019 la mare, que residia a Salt, estava de 34 setmanes quan se li va avançar el part. Per això va ingressar cap a les 8.15 hores amb forts dolors a l’abdomen i vòmits a l’hospital de Santa Caterina, on va ser atesa per les dues llevadores processades.
La pacient va estar connectada a una màquina de monitoratge cardíac, "però no sentia les pulsacions", per la qual cosa van haver de canviar-la primer a un altre aparell, que tampoc va funcionar, i després a un tercer. En aquest es va començar a detectar que hi havia un problema en el part prematur, motiu pel qual cap a les 10 hores del matí la va atendre una doctora, que va encarregar una ecografia. La prova va detectar un despreniment de placenta i, posteriorment, es va ordenar una cesària d’urgència.
Miracle al Trueta
La nena va néixer a les 10.25 hores "sense respiració i amb patiment amb anòxia". Per això la van traslladar en ambulància a l’hospital Trueta de Girona, on "miraculosament" van aconseguir recuperar la menor, tot i que amb greus seqüeles. L’acusació creu que la doctora que va atendre la pacient a l’hospital de Santa Caterina va cometre una presumpta negligència per la "falta de seguiment davant l’evolució del procés de part", a més de remarcar que el centre sanitari no disposava dels mitjans materials necessaris.
A més, l’escrit d’acusació, al qual ha tingut accés aquest diari, considera que les processades no van estar atentes a la pacient malgrat que havia ingressat "de forma urgent" i per això va ser connectada fins i tot a tres aparells de registre tococardiogràfic, ja que els dos primers no funcionaven. També remarca que van passar gairebé dues hores des que la pacient va ingressar a urgències per part prematur fins que es va ordenar la cesària per "risc fetal", i que en aquell temps les llevadores acusades suposadament "van menysprear l’avís que Kumba havia mullat el llit amb líquid, dient que segurament seria orina", quan havia trencat aigües.
Connectada a una màquina
La menor, que viu amb la seva mare a Girona després de passar uns anys a França, s’alimenta per un tub que va directament a l’estómac i, de vegades, pateix broncoespasmes que la fan dependre d’una màquina. No pot desplaçar-se sola i la seva mare la porta en un cotxet, ja que no té autonomia. "Depèn de la meva cura tot el dia. Li dono fins a cinc medicaments diferents", remarcava la mare a aquest diari fa uns anys. Ara espera el final del procediment judicial per poder donar el millor tractament a la seva filla. Juntament amb la pena de presó, el lletrat de Kumba i de la seva filla demana una indemnització de més de tres milions d’euros per les lesions i seqüeles sofertes.
En declaracions a aquest diari, l’advocat Esteban Gómez Rovira ha recordat que aquest procediment s’ha arxivat en dues ocasions, el 2021 i el 2023, tot i que, després de presentar un recurs d’apel·lació, l’Audiència de Girona va ordenar reobrir la causa i continuar practicant prova, com la declaració dels forenses que van emetre l’informe sobre el part. En aquest sentit, ha remarcat la importància que la jutge d’instrucció tanqués la investigació apuntant que hi ha indicis de delicte. Per això han presentat escrit d’acusació per la presumpta mala praxi que ha deixat seqüeles de per vida a una menor, malgrat que la fiscalia no ho fa.
