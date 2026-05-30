Un dispositiu Kanpai a Puigcerdà finalitza amb 2 detinguts, 237 identificats i 21 actes interposades

Els agents han posat 4 denúncies per donar positiu en un control d'alcoholèmia i 6 sancions per infraccions de trànsit

Agents dels cossos de seguretat participants en un dispositiu Kanpai a Puigcerdà. / Mossos d'Esquadra

Un dispositiu Kanpai fet aquest divendres a l'entorn de la plaça Santa Maria de Puigcerdà ha finalitzat amb dos detinguts, 237 identificats i 21 actes interposades. A un dels detinguts se'l relaciona amb una infracció de la llei d'estrangeria, mentre que l'altre amb un trencament de condemna. Tots els identificats acumulen 119 antecedents i només tres ja en sumen 45. Els agents també han fet un control en sis locals del municipi i han aixecat diverses actes per infraccions d'espectacles públics i activitats recreatives. Sobre mobilitat, s'ha intervingut un patinet elèctric per irregularitats, s'han denunciat quatre conductors que han donat positiu administratiu en un control i s'han interposat sis denúncies per infraccions de trànsit.

Del total d'actes, 9 han estat per tinença de substàncies estupefaents, 7 per tinença d'armes blanques, 1 per una pistola d'airsoft, 1 per un esprai no homologat i 3 per desobediència i falta de respecte als agents de l'autoritat. En una primera fase del dispositiu s'han fet els controls als accessos i carrers més cèntrics del municipi, mentre que posteriorment s'ha intensificat el patrullatge i els controls a la zona d'oci nocturn.

L'operatiu ha comptat amb els Mossos d'Esquadra, la policia local, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Inspecció de Treball, efectius de l'ARRO, Seguretat Ciutadana, i la Unitat d'Investigació i Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA). L'operatiu ha seguit l'objectiu de prevenir la delinqüència, combatre el tràfic de drogues i tinença d'armes prohibides, actuar contra la reincidència i detectar possibles infraccions en locals d'oci de la població.

De l'esdeveniment 'macro' al cicle 'boutique': el festival marca la música en directe a Catalunya

Claus | Aquests són els detalls de l'acord que augmenta el sou dels mestres en 450 euros mensuals

Cadaqués estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí

Agressió entre assistents al festival neonazi que se celebra a Santa Susanna

Leo Messi explica com és la seva vida a Miami: "M'és igual l'edat mentre jo pugui continuar fent el que m'agrada"

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l'examen de recuperació del carnet de conduir

El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d'entrar al despatx de Zapatero

Un camió surt de la via a Sant Joan les Fonts i cau per un desnivell de tres metres

