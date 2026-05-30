Un dispositiu Kanpai a Puigcerdà finalitza amb 2 detinguts, 237 identificats i 21 actes interposades
Els agents han posat 4 denúncies per donar positiu en un control d'alcoholèmia i 6 sancions per infraccions de trànsit
Un dispositiu Kanpai fet aquest divendres a l'entorn de la plaça Santa Maria de Puigcerdà ha finalitzat amb dos detinguts, 237 identificats i 21 actes interposades. A un dels detinguts se'l relaciona amb una infracció de la llei d'estrangeria, mentre que l'altre amb un trencament de condemna. Tots els identificats acumulen 119 antecedents i només tres ja en sumen 45. Els agents també han fet un control en sis locals del municipi i han aixecat diverses actes per infraccions d'espectacles públics i activitats recreatives. Sobre mobilitat, s'ha intervingut un patinet elèctric per irregularitats, s'han denunciat quatre conductors que han donat positiu administratiu en un control i s'han interposat sis denúncies per infraccions de trànsit.
Del total d'actes, 9 han estat per tinença de substàncies estupefaents, 7 per tinença d'armes blanques, 1 per una pistola d'airsoft, 1 per un esprai no homologat i 3 per desobediència i falta de respecte als agents de l'autoritat. En una primera fase del dispositiu s'han fet els controls als accessos i carrers més cèntrics del municipi, mentre que posteriorment s'ha intensificat el patrullatge i els controls a la zona d'oci nocturn.
L'operatiu ha comptat amb els Mossos d'Esquadra, la policia local, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Inspecció de Treball, efectius de l'ARRO, Seguretat Ciutadana, i la Unitat d'Investigació i Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA). L'operatiu ha seguit l'objectiu de prevenir la delinqüència, combatre el tràfic de drogues i tinença d'armes prohibides, actuar contra la reincidència i detectar possibles infraccions en locals d'oci de la població.
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- La cuidadora Isabel Faya, de 69 anys, busca feina urgent: 'Hauria d’estar jubilada, però encara estic lluitant per sobreviure
- Entitats denuncien que el nou circuit ciclista de Cadaqués «posa en risc el model de poble i la seva identitat paisatgística»
- Sis mesos per veure el traumatòleg i més de tres per a una endoscòpia: Metges de Catalunya avisa que les llistes d’espera estan «pitjor»
- Maria Teresa Ginjaume: 'Demanem que ens donin un cop de mà amb Sant Quirze de Colera
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals