A Aiguaviva
Investiguen la mort d'un motorista a l'AP-7
Els Mossos de Trànsit treballen per aclarir si l’home va patir una aturada cardíaca o si es tracta d’un accident mortal
Un motorista va morir aquest dijous a la tarda a l’AP-7, al seu pas per Aiguaviva, en un incident que els Mossos d’Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona investiguen per aclarir si es tracta d’una mort natural o d’un accident de trànsit.
Segons fonts policials, una de les hipòtesis és que l’home, d’uns 60 anys, hagués patit una una aturada cardíaca mentre circulava. Amb tot, els Mossos de Trànsit no descarten cap escenari i mantenen oberta la investigació per determinar les circumstàncies exactes dels fets. L’autòpsia haurà d’ajudar a confirmar les causes de la defunció i si es pot o no considerar sinistre viari.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda a l’altura del quilòmetre 66 de l’AP-7, en sentit Barcelona. L’incident va obligar a tallar un carril en sentit sud i va arribar a provocar cues de fins a sis quilòmetres. La situació no es va normalitzar fins a quarts de set del vespre.
Fins al punt s’hi van desplaçar diversos efectius d’emergències, així com patrulles dels Mossos de Trànsit i sanitaris del SEM. Les primeres comprovacions van apuntar a la possibilitat que la mort estigués relacionada amb una causa mèdica, però el cos policial manté obertes les diligències per esclarir què va passar.
Per aquest motiu, i a l’espera del resultat de l’autòpsia i de la investigació dels Mossos, la mort encara no es pot atribuir de manera concloent ni a una causa natural ni a un accident de trànsit, confirmen des del cos policial.
L’incident va tenir una afectació important en la circulació i va deixar molts conductors atrapats durant una bona estona a l’AP-7 en sentit Barcelona.
