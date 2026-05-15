Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Motxilla amagada a l’EmpordàVideovigilància FigueresCiclistes altempordanesos podi internacionalReliquies Sant Pere de Rodes
instagramlinkedin

A Aiguaviva

Investiguen la mort d'un motorista a l'AP-7

Els Mossos de Trànsit treballen per aclarir si l’home va patir una aturada cardíaca o si es tracta d’un accident mortal

Les cues registrades a l'autopista AP-7 al seu pas per Aiguaviva arran de l'incident del motorista.

Les cues registrades a l'autopista AP-7 al seu pas per Aiguaviva arran de l'incident del motorista. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Aiguaviva

Un motorista va morir aquest dijous a la tarda a l’AP-7, al seu pas per Aiguaviva, en un incident que els Mossos d’Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona investiguen per aclarir si es tracta d’una mort natural o d’un accident de trànsit.

Segons fonts policials, una de les hipòtesis és que l’home, d’uns 60 anys, hagués patit una una aturada cardíaca mentre circulava. Amb tot, els Mossos de Trànsit no descarten cap escenari i mantenen oberta la investigació per determinar les circumstàncies exactes dels fets. L’autòpsia haurà d’ajudar a confirmar les causes de la defunció i si es pot o no considerar sinistre viari.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda a l’altura del quilòmetre 66 de l’AP-7, en sentit Barcelona. L’incident va obligar a tallar un carril en sentit sud i va arribar a provocar cues de fins a sis quilòmetres. La situació no es va normalitzar fins a quarts de set del vespre.

Fins al punt s’hi van desplaçar diversos efectius d’emergències, així com patrulles dels Mossos de Trànsit i sanitaris del SEM. Les primeres comprovacions van apuntar a la possibilitat que la mort estigués relacionada amb una causa mèdica, però el cos policial manté obertes les diligències per esclarir què va passar.

Per aquest motiu, i a l’espera del resultat de l’autòpsia i de la investigació dels Mossos, la mort encara no es pot atribuir de manera concloent ni a una causa natural ni a un accident de trànsit, confirmen des del cos policial.

Notícies relacionades

L’incident va tenir una afectació important en la circulació i va deixar molts conductors atrapats durant una bona estona a l’AP-7 en sentit Barcelona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
  2. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  3. Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
  4. Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
  5. Terra Remota: 20 anyades del prestigiós celler que van crear a l'Empordà un notari i una directora de casinos
  6. Recopilar l’historial mèdic de la població per estudiar com es comporten aquells que desenvolupen alzheimer: el futur predictor de la malaltia
  7. Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
  8. Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar

El precedent empordanès de la MAT reobre el debat: reclamen el soterrament de la nova línia Aragó-Tarragona

El precedent empordanès de la MAT reobre el debat: reclamen el soterrament de la nova línia Aragó-Tarragona

L’Armada explica a Figueres els avenços del nou submarí Monturiol, a punt per a les proves de mar

L’Armada explica a Figueres els avenços del nou submarí Monturiol, a punt per a les proves de mar

Catalunya activa avisos per fortes ratxes de vent i pluges torrencials davant un divendres en què també s’espera una baixada de les temperatures

Catalunya activa avisos per fortes ratxes de vent i pluges torrencials davant un divendres en què també s’espera una baixada de les temperatures

Absolen un home acusat d'assetjar menors per obtenir imatges pornogràfiques perquè el buidatge del mòbil es va fer "vulnerant drets fonamentals"

Absolen un home acusat d'assetjar menors per obtenir imatges pornogràfiques perquè el buidatge del mòbil es va fer "vulnerant drets fonamentals"

L'escola del Rugbi Club Alt Empordà, premiada com a millor de l'any a Catalunya

L'escola del Rugbi Club Alt Empordà, premiada com a millor de l'any a Catalunya

Una tecnologia per tractar el Parkinson elimina el dolor a l’Inma, pacient de Can Ruti amb la "malaltia del suïcidi": "Ha sigut un canvi descomunal"

Una tecnologia per tractar el Parkinson elimina el dolor a l’Inma, pacient de Can Ruti amb la "malaltia del suïcidi": "Ha sigut un canvi descomunal"
Tracking Pixel Contents