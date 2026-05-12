Medi ambient
El riu Fluvià revela "l'extraordinària" resistència de les nàiades malgrat els impactes ambientals
El seguiment conjunt del Consorci de l’Estany i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha localitzat més de 130 exemplars vius de nàiade allargada i 15 exemplars recuperats
Meritxell Comas
Durant el mes d’abril, tècnics del Consorci de l’Estany i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa han dut a terme un mostreig per comprovar l’estat de la població de nàiades al riu Fluvià. Els resultats d’aquestes visites de seguiment han estat "molt positius", havent recuperat 15 exemplars marcats els anys 2014 i 2016.
Les prospeccions s'han centrat en una de les millors localitats conegudes de l'espècie, situada just abans de l'entrada a la ciutat d'Olot, així com en un tram aigües amunt, a l’alçada de la Font de la Gruta. Tota aquesta tasca ha deixat uns resultats "molt esperançadors", ja que s’han trobat més de 130 exemplars vius de nàiade allargada i s’han recuperat 15 exemplars marcats els anys 2014 i 2016.
Aquestes nàiades han demostrat una capacitat de resistència "extraordinària", sobrevivint a impactes tan severs com el temporal Gloria de 2020 i a la sequera extrema del període 2021-2023. Per altra banda, aquesta localitat del Fluvià pot actuar com a reservori vital per a la conservació de l'espècie a tota la conca del Fluvià i a nivell de Catalunya.
Des de la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de Catalunya ressalten que la col·laboració amb el Consorci de l'Estany referent a la cria i conservació d'aquests mol·luscs, i el llegat del projecte Life Potamo Fauna "continuen donant fruits, consolidant la Garrotxa com a zona pionera en la protecció de la biodiversitat fluvial des dels anys 90".
