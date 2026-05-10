Violència de gènere
Cada cop s'atenen més joves al Servei d'Homes del Baix Empordà, pioner en prevenir violències des de la igualtat
El perfil majoritari continua sent homes d'edat mitjana que volen millorar en la criança i les relacions de parella
Berta Artigas Fontàs
El Servei d'Homes del Consell Comarcal del Baix Empordà, un servei públic pioner orientat a treballar conductes i violències masclistes des de la igualtat, cada vegada atén més usuaris joves. Tot i aquesta tendència, el perfil majoritari continua sent el d'homes d'entre 36 i 50 anys, sovint en moments vitals marcats per la criança dels fills, separacions o la necessitat de replantejar les seves relacions de parella. "Són homes que diuen 'no puc continuar vivint així' i decideixen obrir-se i treballar-ho", ha explicat Ivan Garcia, educador social del Servei. Un dels usuaris és l'Albert, que hi va arribar després d'un procés penal. "T'ajuden a desbloquejar coses que sol no arribaries mai a entendre", ha assegurat.
El servei es va posar en marxa a principis del 2024 amb l'objectiu d'atendre i sensibilitzar homes en relació amb la violència masclista, alhora que promou la construcció d'una societat més igualitària i "corresponsable".
Actualment, combina dues línies de treball: una de terapèutica, centrada en processos personals profunds com traumes o patrons de conducta, i una altra de socioeducativa, enfocada a oferir eines per millorar les relacions i el benestar quotidià.
Segons l'educador social, Ivan Garcia, molts usuaris arriben amb una "intenció de canvi", després de reconèixer dificultats en l'àmbit emocional o de relació. "Són homes que diuen 'no puc continuar vivint així' i decideixen obrir-se i treballar-ho", ha explicat.
Els casos que atenen són diversos, però sovint giren al voltant de conflictes de parella, separacions, dificultats en la criança o malestars cronificats que, en alguns casos, "s'han intentat tapar amb consums", com ha detallat Garcia. També hi ha situacions vinculades a diferents graus de violència masclista, des de la verbal fins a la física. "Ens trobem homes que volen tenir relacions més sanes", ha resumit Garcia.
Cada vegada més joves
El perfil majoritari continua sent el d'homes d'uns 40 o 50 anys, una generació que, segons Garcia, "encara ens pesa molt no saber expressar-nos, tendim a callar i a construir barreres emocionals que ens acaben fent mal".
Malgrat això, cada vegada hi ha més joves que arriben al servei. "Durant l'adolescència és més difícil d'intervenir per la pressió de grup, però quan es treballa en etapes més primerenques els canvis són més ràpids i hi ha més garanties d'èxit", ha afegit Garcia, que destaca la importància de reforçar la prevenció entre adolescents i joves.
També s'hi detecten casos d'homes de prop dels 60 anys, a punt de jubilar-se, que decideixen demanar ajudar quan perceben que, si no canvien dinàmiques personals, poden fer malbé la relació amb la parella, els fills o els nets.
"Una oportunitat d'or"
Un dels joves que ha passat pel servei és l'Albert Ramírez. Després d'una joventut marcada per dificultats personals a casa i un procés penal, fa un any va decidir demanar ajuda al servei. "Vaig fer molt de treball sol, però buscava desesperadament suport", ha explicat a l'ACN. També ha afegit que l'atenció psicològica dels professionals del Consell Comarcal ajuda "a desbloquejar coses que sol no arribaries a entendre mai".
Ramírez ha explicat que era molt impulsiu i problemàtic. Una època de la seva vida va estar marcada pel consum de drogues i el malestar emocional, que va derivar en una depressió. "Estava al fons", ha relatat. Per ell, el servei ha estat "una oportunitat d'or" per reconstruir la seva vida. Després d'un any de procés, ha assegurat que ha canviat la seva manera de pensar i ha millorat de les emocions.
En aquest sentit, anima a "recolzar-se de persones professionals, que saben com reconduir la situació. No cal estar al mateix punt que jo per demanar ajuda. És un gran suport mental i social", ha afirmat.
Trencar l'estigma
Un dels principals reptes, segons la coordinadora del servei i psicòloga, Mercè Pereira, és trencar l'estigma. "Els homes sovint no se senten interpel·lats a demanar suport. Cal que entenguin que poden necessitar-lo i que no els ha de fer vergonya", ha subratllat. "En el cas de les dones això ja està més normalitzat, però en els homes encara costa".
El balanç dels dos primers anys de funcionament del servei és, segons Pereira, "molt positiu". "Van arribar molts més casos dels que havíem previst, sobretot relacionats amb la criança i la voluntat de fer-ho millor amb els fills".
La creació del servei respon a una reflexió col·lectiva a partir de les dades de violència masclista. "Vèiem que amb les xifres d'atenció a dones víctimes no baixaven", ha explicat. Davant d'aquesta realitat, professionals de diferents àmbits, com mossos, sanitat i serveis socials, van coincidir en la necessitat d'intervenir també amb els homes.
"Necessitàvem crear serveis per treballar les seves necessitats, perquè també tenen patiments i aspectes de la seva vida que no funcionen", ha conclòs Pereira. "Amb aquest servei els podem ajudar a tenir una vida millor".
