Entitats del territori convoquen una jornada festiva contra els macroprojectes de renovables

L’acte tindrà lloc el dissabte 9 de maig, a les 10.30 hores, al port de l’Estartit

Un prototip dels aerogeneradors marins que s'instal·laran davant la Costa Brava. / EPC

L'Estartit

Diverses entitats, municipis i col·lectius del territori han convocat una jornada reivindicativa festiva contra els macroprojectes de renovables, el PLEMCAT i el PLATER, el Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables. L’acte tindrà lloc el dissabte 9 de maig, a les 10.30 hores, al port de l’Estartit.

La convocatòria està impulsada per l’Associació Stop macro parc eòlic marí, en col·laboració amb la Xarxa catalana per a una Transició Energètica Justa, i combinarà elements culturals i accions simbòliques amb la participació de ciutadania, pescadors, pagesos, entitats i institucions.

El moment central de la jornada serà una performance simbòlica que simularà una "batalla" entre gegants i aerogeneradors, amb la participació coordinada d’embarcacions al mar. La jornada començarà a les 10.30 hores amb una cercavila de gegants i grallers, i continuarà a les 11.30 hores amb la performance.

A les 12.00 hores es farà una acció conjunta amb embarcacions, seguida dels parlaments institucionals i d’entitats a les 12.15 hores. La jornada es tancarà a les 13.30 hores amb una botifarrada popular.

Entre les intervencions previstes hi ha representants institucionals, entitats del territori i plataformes com SOS Costa Brava, Iaeden Salvem l’Empordà, Stop Macro Parc Eòlic Marí, No al Plemcat, Empordà Dempeus, Defensem l’Empordanet, Unió de Pagesos i Gent del Ter, entre altres.

L’acte vol visualitzar la unitat de municipis, entitats, pagesos, pescadors i ciutadania contra projectes especulatius i en defensa del territori.

