Protesta festiva
Entitats del territori convoquen una jornada festiva contra els macroprojectes de renovables
L’acte tindrà lloc el dissabte 9 de maig, a les 10.30 hores, al port de l’Estartit
Diverses entitats, municipis i col·lectius del territori han convocat una jornada reivindicativa festiva contra els macroprojectes de renovables, el PLEMCAT i el PLATER, el Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables. L’acte tindrà lloc el dissabte 9 de maig, a les 10.30 hores, al port de l’Estartit.
La convocatòria està impulsada per l’Associació Stop macro parc eòlic marí, en col·laboració amb la Xarxa catalana per a una Transició Energètica Justa, i combinarà elements culturals i accions simbòliques amb la participació de ciutadania, pescadors, pagesos, entitats i institucions.
El moment central de la jornada serà una performance simbòlica que simularà una "batalla" entre gegants i aerogeneradors, amb la participació coordinada d’embarcacions al mar. La jornada començarà a les 10.30 hores amb una cercavila de gegants i grallers, i continuarà a les 11.30 hores amb la performance.
A les 12.00 hores es farà una acció conjunta amb embarcacions, seguida dels parlaments institucionals i d’entitats a les 12.15 hores. La jornada es tancarà a les 13.30 hores amb una botifarrada popular.
Entre les intervencions previstes hi ha representants institucionals, entitats del territori i plataformes com SOS Costa Brava, Iaeden Salvem l’Empordà, Stop Macro Parc Eòlic Marí, No al Plemcat, Empordà Dempeus, Defensem l’Empordanet, Unió de Pagesos i Gent del Ter, entre altres.
L’acte vol visualitzar la unitat de municipis, entitats, pagesos, pescadors i ciutadania contra projectes especulatius i en defensa del territori.
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada