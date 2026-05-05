Successos
Denuncien influencers gironins per incitar a la violència contra "moros" a les xarxes socials
L'Ajuntament de Girona també ha denunciat el cas i les associacions ho cataloguen com un discurs "racista" i "feixista"
Josep Coll
Una trentena d'entitats gironines provinents de diferents àmbits (socials, veïnals, sindicals, culturals o polítiques) s'han concentrat aquest matí al Palau de la Justícia de Girona per presentar una denúncia a la Fiscalia Provincial de Delictes d’Odi per manifestar el seu rebuig davant els "discursos d'odi" difosos a les xarxes socials. Posen l'accent en un vídeo publicat fa unes setmanes al compte d'Instagram dave.explora grava a la plaça de la Independència de Girona on una persona (rere el compte girona_perduda i que ha eliminat el vídeo del seu perfil) assegurava que quan s'avorreix va a "caçar moros" perquè "qui delinqueix és moro".
Ara, demanen que s’obri una investigació contra els dos influenciadors per un delicte castigat amb penes de fins a quatre anys de presó. L'Ajuntament de Girona també ha denunciat el cas i, segons els consta als impulsors de la denúncia, també ho ha fet la Generalitat de Catalunya.
Un dels portaveus de les entitats, Ouheir Daraaoui, ha destacat aquest dimarts matí davant el Palau de la Justícia que "l'expressió moros denigra totalment la comunitat àrab". A més, tenen clar que "no es pot establir una relació causal entre la població immigrant i la delinqüència" i ha afegit que "la delinqüència també és discurs d'odi". A tot això, hi ha sumat que aquests comptes d'Instagram tenen milers de seguidors, fet que encara "agreuja moltíssim més" la frase de "sortir a caçar moros".
Daraaoui ha criticat que "molta gent ha compartit" i sumat als milers de visualitzacions fan intuir que hi ha "molt racisme al darrere". "La llei és molt clara en aquest sentit", ha afirmat el portaveu, ja que "quan hi ha moltes visualitzacions, el delicte d'odi s'agreuja". Finalment, ha indicat que es presentaran com a "acusació popular" en el cas que la fiscalia "obri una diligència contra aquestes persones" que han publicat el vídeo.
"Un moviment en auge"
Per altra banda, una altra portaveu, Cristina Arana, ha assenyalat que "és perillós" que aquesta mena de discursos a les xarxes socials quedin "impunes". "La llibertat d'expressió no serveix per dir qualsevol cosa", ha etzibat. En tot cas, també ha posat èmfasi en un cas concret que han patit l'Ateneu 24 de Juny, del qual Aran en forma part, i l'Ateneu Popular Salvadora Catà.
Ha denunciat que el mes de novembre els van "atacar" enganxant uns adhesius amb loctite, "molt difícils de desenganxar", i es van començar a preocupar en vista que els atacs "feixistes" van en "augment". De fet, l'abril van patir un altre atac similar. El que volen és "posar fre en això". "No pot ser que el feixisme continuï campant sense cap mena de límit", ha reivindicat. L'atac s'hauria produït poc després que el compte d'Instagram girona_perduda els "ataqués" en un vídeo, fet que "demostra una relació inequívoca" entre el compte i "l'extrema dreta".
Així, la concentració al Palau de la Justícia ha tingut l'objectiu de "posar sobre la taula aquests delictes", perquè siguin "considerats" com a tal i "siguin denunciats". També han mostrat la preocupació perquè veuen que "aquesta mena de moviment va en auge".
Subscriu-te per seguir llegint
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Detenen tres persones per dirigir un punt de venda de drogues en un pis de Figueres
- José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya: 'Volem ser el banc que acompanyi els joves en cada decisió important
- El bisbe de Girona Octavi Vilà presideix l'ofici de Santa Creu a l'Església de Sant Pere de Figueres
- Andrea, 22 anys, camionera: 'El transport és un bon sector, amb sortides laborals i un sou que ajuda a independitzar-se