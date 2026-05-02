La regulació en la gestió de residus genera un "increment important" d'abocaments incontrolats a les comarques gironines
El més habitual que es troben els Mossos són restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció
Gerard Vilà
Els Mossos d'Esquadra han detectat un "increment important" d'abocaments incontrolats a les comarques gironines, arran de l'augment de regulació que hi ha en gestió de residus per part de les diferents administracions. Des de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial de Girona alerten que aquests abocaments són habituals en zones boscoses apartades, però també que cada vegada en troben més a tocar de les ciutats. De fet, el cap de la unitat a Girona, Antoni Martín, remarca que no és estrany trobar-se solars en polígons plens de residus que haurien de ser a la deixalleria. Martín assenyala que el que més es troben són restes de plantacions de marihuana, residus derivats de tallers il·legals i material de construcció.
La URMA dels Mossos de Girona té la seva seu a la comissaria de Mas Xirgu. No cal anar gaires carrers més enllà per trobar almenys un parell de solars plens de brossa i residus. En un, fins i tot, hi ha diversos vehicles de l'empresa Girona+Neta aparcats i deixats en un espai on no haurien d'estar per normativa. I és que la realitat és que els abocaments incontrolats al medi natural són cada vegada més habituals, especialment arran d'una major regulació en matèria de residus.
Quan els policies es troben amb una pila de brossa on no toca, inspeccionen el lloc i intenten determinar qui n'és el responsable. Habitualment acaben trobant indicis que els condueixen a empreses o persones sospitoses d'haver deixat els residus on no toca.
"Per normativa a fora no s'hi pot deixar ni un palet", assenyala el cap de la URMA a Girona, Antoni Martín. Si els policies acaben trobant el responsable, es posen en contacte amb ell per tal que es faci càrrec de la retirada del material, el porti a la deixalleria i es notifica l'incident a l'ajuntament que pertoca.
Marihuana, tallers i construcció
Martín explica que entre el que més es troben hi ha les restes de plantacions de marihuana, com terra i testos, però també residus vinculats a tallers de vehicles, com rodes i fluids. Un altre dels elements característics d'aquests abocaments són materials de construcció i trastos en general que algunes empreses deixen on no toca.
El cap de l'URMA a Girona, però, explica que moltes d'aquestes empreses es dediquen a la retirada de material per a altres empreses, però no estan donades d'alta i, per això, fan abocaments en aquests espais. D'altres, però, sí que són legals, però ho fan igualment per estalviar-se les despeses del cost de la gestió o de la deixalleria i, així, es queden el marge que cobren igualment a l'empresa a la qual li retiren els trastos.
Un bon exemple es va produir el 26 de març quan els agents van detectar un abocament important a tocar de les vies de l'AVE al seu pas per Riudellots de la Selva. Els Mossos van trobar, majoritàriament, restes de residus de runa, de fusta, a més de plaques de pladur, làmines metàl·liques i diversos materials d'obra.
Després de fer les comprovacions pertinents, els agents van poder certificar que es tractava d'una empresa de Girona. Els Mossos van avisar el responsable, un home de 53 anys, que va haver de retirar els residus a través d'un gestor autoritzat.
En el cas de la marihuana, Martín assenyala que costa trobar el responsable i remarca que "n'hi ha molta". En qualsevol cas, si troben indicis que puguin conduir a trobar qui l'ha abocat, avisen els companys de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) perquè assumeixin el cas.
Rieres i zones boscoses
Malgrat que patrullen arran i arreu de la demarcació, la unitat de Medi Ambient de Girona sap que hi ha "punts recurrents" on es detecten abocaments. Un dels espais més habituals és en zones boscoses només accessibles amb vehicle i que permeten amagar el residu. En aquests casos, el més preocupant -a banda del mal al medi- és que es vulgui encendre foc per eliminar-lo i que generi un incendi forestal.
On també es multipliquen els esforços dels agents és a les rieres, on es troben que s'hi tiren fluids i líquids que contaminen l'entorn. En aquests casos, a banda d'alertar l'ajuntament de torn i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), també es posa en coneixement de l'ACA.
