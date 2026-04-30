L'Estartit
El Primaveravan, "el festival camper més gran d'Espanya", preveu reunir més de 5.000 persones a l'Empordà
Del 8 al 10 de maig, l’Estartit acollirà la novena edició d’un esdeveniment que reunirà més d’un miler de vehicles camper i combinarà música en directe, activitats familiars, mercat d’artesania i xerrades especialitzades
El Primaveravan by Nissan, "el festival camper més gran d'Espanya", prepara la seva novena edició a l’Estartit amb una previsió de rècord de participació. L’esdeveniment, considerat el festival camper més gran d’Espanya, reunirà del 8 al 10 de maig més d’un miler d’autocaravanes i furgonetes camper i espera acostar-se a les 5.000 persones en la seva jornada principal.
La cita arriba en un moment de creixement del sector. Segons dades d’ASEICAR, el mercat de les autocaravanes i furgonetes camper manté la tendència a l’alça per segon any consecutiu, amb un increment del 45,8% aquest passat mes de març en relació amb el mateix període de l’any anterior.
Una cita de referència per al món camper
El Primaveravan by Nissan combinarà música en directe, sessions de DJs, xerrades amb alguns dels principals influencers del sector vanlife espanyol, un mercat de disseny i artesania, i activitats familiars. L’organització aposta enguany per una proposta renovada, amb especial atenció a la programació familiar i a una oferta cultural pensada per a tots els públics.
La trobada tornarà a situar les autocaravanes i furgonetes camper com a eix central de l’esdeveniment. A més, el festival ha ampliat les opcions d’allotjament i permetrà acollir visitants en bungalows dins del mateix càmping, aprofitant la seva capacitat.
També s’habilitaran entrades de dia per a les persones que vulguin gaudir de la programació sense pernoctar durant tot el cap de setmana. Aquestes entrades donaran accés als concerts, tallers, activitats infantils i al mercat d’artesania, i estaran disponibles a la web oficial del festival.
Música, activitats familiars i mercat d’artesania
La programació musical s’adaptarà als diferents moments del dia i inclourà estils diversos. Entre els artistes previstos hi ha Ninhodelosrecaos (NDLR), vocalista de La Pegatina en format DJ, amb una proposta que barreja sons urbans, reggae i pop.
També actuaran el grup Mala Vida, Muyayo Rif, Bufant Fort Street Band, Dj Nolla, Dj Fran i altres artistes. El grup revelació de la Costa Brava, Bananna Beach, s’encarregarà de tancar l’esdeveniment juntament amb un dels clàssics del festival, Els Maambo Music.
Una altra de les apostes destacades serà el reforç de la programació infantil, amb tallers creatius, jocs i actuacions en directe per a tota la família. Entre les propostes hi haurà l’actuació de Las Polis, un espectacle clown de carrer.
El festival també comptarà amb un mercat de disseny i artesania amb productes originals i locals, així com amb les novetats de les principals marques del sector camper.
Un punt de trobada del sector
L’esdeveniment reafirma el seu paper com a punt de trobada del sector camper, amb xerrades especialitzades, testimonis de persones que viuen i treballen sobre rodes i la presentació de solucions innovadores per a la camperització de vehicles.
Enguany, el festival compta amb la col·laboració especial de Nissan, que per tercer any consecutiu presentarà la seva gamma de campers, dissenyada per a qui busca llibertat, confort i eficiència en cada viatge. També hi col·laboren San Miguel, Yescapa i Carfax, companyia especialitzada en informes d’historial i valoració de vehicles.
El segment camper recupera impuls
Segons les dades d’ASEICAR, el segment camper va protagonitzar aquest març una recuperació interanual destacada, amb un increment del 45,8% en les matriculacions de vehicles nous. En total, es van registrar 331 unitats, davant les 227 del mateix mes del 2025.
Aquest creixement trenca la tendència dels últims mesos i situa els campers com un dels principals dinamitzadors del sector, amb especial protagonisme de les urban van, que pràcticament van duplicar les seves xifres i consoliden el seu pes en el mercat.
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Confirmat per la DGT: pots avançar la ITV i passar-la 30 dies abans que venci per evitar sancions
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- El cas del professor de Figueres Xavier Camps: 17 anys desaparegut i amb la sospita d'un possible crim passional
- Amb motos d’aigua i els peus a la galleda, un despropòsit a Empuriabrava
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Salvador Dalí: Roses com a gènesi del geni