Seguretat
Els Mossos intensificaran la pressió contra el crim organitzat vinculat a la marihuana a les comarques gironines
La comissària anuncia que hi haurà aviat una "injecció d'agents" de l'escola a la regió
Gerard Vilà
Els Mossos d'Esquadra intensificaran la pressió policial contra el crim organitzat vinculat a la marihuana a les comarques gironines. La comissària del cos a Girona, Sílvia Catà, ha reconegut que "hi ha un problema" en aquest sentit i ha deixat clar que a la demarcació "no hi ha lloc" per a aquells que venen a guanyar diners amb el cultiu i tràfic de marihuana. Ho ha fet durant la celebració Dia de les Esquadres dels Mossos de la Regió Policial de Girona, que ha tingut lloc aquest dijous a Torroella de Montgrí.
Catà també ha destacat que de cara a l'estiu, la regió rebrà "una injecció" d'agents provinents de l'escola policial i que han de servir per incrementar la vigilància i la seguretat a la demarcació. La comissària ha destacat que també posaran "el focus d'atenció" en poblacions turístiques com Lloret de Mar s'incrementen de manera important els fets delictius a l'estiu.
La lluita contra el cultiu i tràfic de marihuana s'ha convertit en un dels principals maldecaps dels Mossos a Catalunya i a la demarcació de Girona en particular. Des del cos assenyalen que intensificaran la pressió contra el crim organitzat vinculat a la marihuana. De fet, la comissària a la regió, Sílvia Catà, remarca que hi ha hagut "atacs a persones" relacionat amb bandes rivals, si bé a la demarcació no se n'ha produït cap darrerament.
Tot i això, Catà assenyala que "interpel·la a tots" encara que no hagi passat a les comarques gironines. La cap dels Mossos a Girona reconeix "el problema" que hi ha amb el crim organitzat a la demarcació i avisa que "treballaran incansablement" i destaca la importància que té la coordinació amb la resta de policies europees, per perseguir aquestes organitzacions criminals.
Catà assenyala que cada vegada que desmantellen una plantació de marihuana es troben amb armes de foc, fet que suposa "un greu problema" i que obliga als Mossos a estar especialment amatents en les entrades que fan.
"La gent defensa les plantacions de marihuana amb armes de foc i això ho veiem cada dia quan anem a assegurar els llocs. S'ha de lluitar d'arrel, no només amb la persona que protegeix el cultiu, sinó contra l'organització criminal", remarca.
Més mossos a l'estiu
La comissària ha explicat que de cara al pla d'estiu s'espera "una injecció" d'efectius a la demarcació, especialment a les Àrees Bàsiques Policials (ABP) costaneres, com Blanes, Sant Feliu de Guíxols o Roses. Catà no ha concretat el nombre de policies nous que s'incorporaran, però ha detallat que vindran de l'escola i també dels concursos d'ascens de caporals i sergents.
La cap dels Mossos a Girona assenyala que a l'estiu s'incrementen significativament els fets delictius a la Costa Brava, derivats de l'increment de persones que reben aquestes poblacions pel turisme.
Un dels exemples és Lloret de Mar on els fets delictius van caure lleugerament els tres primers mesos de l'any respecte l'any passat, però que és una de les poblacions que veuen com creixen durant l'estiu. Catà ha assenyalat que en aquestes localitats "hi posaran el focus" per lluitar especialment contra la multireincidència, a través del pla Kanpai.
