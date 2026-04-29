Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
La ciutat de Girona comptarà amb 141 projectes florals repartits en 113 espais, incloent per primera vegada els quatre ponts i el barri de Pont Major
Josep Coll
Un dels espais més visitats i fotografiats per Temps de Flors són les escales de la Catedral de Girona, que aquest any s'engalanaran per retre homenatge a l'Any Gaudí (es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte). En la presentació de la 71a edició de la mostra floral, que se celebrarà entre el 9 i 17 de maig, no s'han desgranat els secrets de com serà el projecte, tot i que la vicealcaldessa, Gemma Geis, ha afirmat que anirà lligat a les "connexions" entre Barcelona, la Sagrada Família i Girona, que ja va detallar fa unes setmanes l'arquitecte, director i coordinador de la Sagrada Família, Jordi Faulí, en el pregó de la Setmana Santa de Girona.
El projecte de les escales de la Catedral està ideat i coordinat per per la doctora i experta en l’obra de Gaudí, Teresa Vidal, que incorpora la mitologia gironina gràcies a Nuxu Perpinyà. "Serà Gaudí amb un toc més gironí", ha apuntat la vicealcaldessa. Dins la basílica de Sant Feliu també hi haurà una "referència" a l'Any Gaudí, ha afegit una de les responsables de Temps de Flors de l'Àrea de Promoció Econòmica, Dora Alsina.
Aquest 2026, la ciutat comptarà amb 141 projectes repartits en 113 espais. Geis ha indicat que més enllà de la decoració, els projectes també tindran "missatge" socials o culturals. Destaca que "per primera vegada" es decoraran els quatre ponts que connecten el Barri Vell amb el Mercadal: Peixateries Velles, Sant Agustí, d'en Gómez i Sant Feliu. L'any passat, només hi havia projecte al pont de les Peixateries Velles, i sí que en edicions anteriors n'hi havia hagut al de Sant Agustí o al de Sant Feliu, però és el primer cop que "coincideixen" aquests quatre.
Entre altres novetats, es potenciarà la plaça del Correu Vell i, fora del nucli històric, s'arribarà per primera vegada al barri de Pont Major, perquè Temps de Flors "no s'explica només des del centre", ha dit Geis, i ha afegit que "té les arrels als barris". A Pont Major, així, el Centre Cívic i l'espai annex del pavelló esportiu. Per altra banda, es retrà homenatge al 150è aniversari del naixement de Pau Casals a partir de dos projectes, també ubicats lluny del centre: un al Jardí de la Pau (al costat de la biblioteca Carles Rahola, al carrer Emili Grahit), i l'altre a la plaça Natàlia Molera i Lloret, al barri de la Devesa-Güell. "La reivindicació de la pau és més necessària que mai", ha exposat Geis i, juntament amb l'homenatge a Antoni Gaudí, Temps de Flors tindrà un "senyal de catalanitat".
Gemma Geis ha assenyalat que Temps de Flors és un dels moments més "importants de l'any" a la ciutat" i que és una "manera d'entendre" Girona. A més, ha posat èmfasi a "l'esforç" que, edició rere edició", fan els voluntaris, entitats o creadors, perquè "sense ells, Temps de Flors no existiria".
"Les Amigues ho són tot"
De fet, Geis ha avançat que l'associació Amics de les Flors de Girona ("amigues" perquè gairebé totes són dones) serà homenetjada durant la inauguració de la mostra (dissabte 9 de maig a les 11:30 hores als jardins dels Alemanys). "Ho són tot, són la nostra Bíblia", ha destacat la vicealcadessa i ha afegit que "han fet créixer el projecte en moments complicats". "Sempre hi són i s'han adaptat i han innovat per actualitzar Temps de Flors", també ha remarcat.
Enguany, una de les històriques i cares més conegudes de la mostra, la presidenta dels Amics de les Flors, Ana Maria Figa, engalanarà els Banys Àrabs (l'any passat va fer les escales de la Catedral). En els últims anys, als Banys Àrabs els guarnia CaixaBank, tot i que en l'edició de 2026 s'han canviat les ubicacions dels patrocinadors principals. CaixaBank, així, decorarà l'espai de la Carbonera.
Mentrestant, BBVA se situarà a l'església de Sant Martí, amb una proposta sobre "aigua i canvi climàtic", quan en edicions anteriors ho havia fet als soterranis de la Catedral. Per la seva banda, Reale exposarà al passadís fossat de l'absís de la Catedral i Freixenet al claustre dels Banys Àrabs.
Els horaris
Al llarg dels nou dies de mostra, els espais es podran visitar entre dos quarts de deu del matí i les nou de la nit, continuant amb els "horaris ampliats" de l'any passat. A més, disset espais interiors es podran visitar fins tard (fins a les onze de diumenge a divendres, i fins a mitjanit els dissabtes). L'església de Sant Lluc, el Centre Cultural la Mercè, l'entrada del Casino Gironí, el Museu d'Història de Girona, el pati de les Magnòlies o Torre Gironella són un dels exemples d'aquests indrets que tindran obert fins més tard.
Més enllà d'això, es farà un tancament perimetral del Barri Vell perquè hi hagi més "fluïdesa" i s'han establert sis punts d'entrada i sis més de sortida. A més, només dos dels ponts seran de doble sentit, el de Sant Agustí i el de Sant Feliu, mentre que el pont de les Peixateries Velles només serà sentit cap a la rambla de la Llibertat, i el d'en Gómez cap a la plaça de la Independència.
També es donarà continuïtat als concerts de petit format que l'any passat van tenir "molt bona acollida" i que estan "molt pensats pels gironins". A més, la programació paral·lela inclourà una diada castellera i altres activitats, i, com cada any, el comerç local i la restauració també s’hi sumaran amb aparadors decorats i propostes gastronòmiques inspirades en les flors.
Pel que fa a l’accessibilitat, aquesta edició incorpora dos punts Espai Calma: un situat al CaixaFòrum i un altre al Centre Cívic Barri Vell-MercadalAquests punts estan pensats especialment per a persones neurodivergents i per a dones en situació d’alletament, però estan oberts a qualsevol persona que necessiti un espai de pausa. També s’habilitarà un Espai de Descans al jardí de l’Àngel i hi haurà diverses zones amb bancs al llarg del recorregut per reposar. El festival mantindrà, a més, un itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
