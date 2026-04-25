Baix Empordà
Impulsen a l'Estartit un curs pioner a Catalunya per afrontar emergències mèdiques en entorns aquàtics
La Universitat de Manresa lidera aquesta formació per respondre a l'augment de la sinistralitat al mar
Berta Artigas Fontàs
La Universitat de Manresa ha posat en marxa el primer curs especialitzat en emergències mèdiques en entorns aquàtics a Catalunya. L'objectiu és formar professionals sanitaris i d'emergències per actuar davant de situacions complexes al mar, i d'aquesta manera, atendre la persona afectada abans no arribi a port, contribuint així a reduir la mortalitat. La formació combina sessions teòriques amb pràctiques al port de l'Estartit i s'hi ha apuntat una desena d'alumnes. "Al mar ens trobem en un entorn que no és el nostre, amb normes diferents", ha detallat Ramsés Martí, professor del curs. "Per això, és clau la preparació". En els últims cinc anys, unes 200 persones han mort per ofegament al territori.
El dia comença amb un brífing al Club Nàutic de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, amb els equips de la Creu Roja i de Salvament Marítim de la zona. La desena d'alumnes del curs escolten atentament les indicacions que després hauran de posar en pràctica. Avui, el seu lloc de treball no serà un hospital o un CAP, com és habitual, sinó una embarcació enmig del mar.
La pràctica consisteix a rescatar una persona ofegada, simulada amb un maniquí, primer des de l'embarcació de la Creu Roja, més petita i lleugera. Després de practicar-hi les primeres maniobres de reanimació, els alumnes decideixen traslladar la víctima a una embarcació de Salvament Marítim, més gran i estable. Un cop a bord, utilitzen un dispositiu de compressió toràcica mecànic per mantenir la reanimació cardiopulmonar de manera continuada.
200 morts per ofegament
És la primera pràctica del curs d'atenció a emergències en entorn aquàtic, una iniciativa pionera impulsada per la Universitat de Manresa. La formació neix per donar resposta a una realitat creixent: en els últims cinc anys, unes 200 persones han mort per ofegament al territori.
El programa, d'un mes de durada, combina formació teòrica en línia amb tres dies de pràctiques en un entorn real a l'Estartit. Segons el professor Ramsés Martí, tot i que existien cursos breus o complementaris, "no n'hi havia cap integral com aquest".
Segons Martí, l'objectiu és exposar els participants en situacions reals i fomentar la coordinació amb altres agents que operen al mar, com Salvament Marítim. "Volem apropar l'hospital a les emergències", ha afirmat, perquè "la persona afectada rebi l'assistència sanitària més avançada possible abans d'arribar al port".
"Quan sortim del nostre entorn habitual, com pot ser una ambulància, ens trobem amb un medi completament diferent, amb normes i dinàmiques pròpies", ha explicat Martí. "Ha quedat demostrat que cal una preparació prèvia".
"Aquestes persones tenen molt coneixement en entorns controlat" ha afegit Isaac Royo, voluntari de Salvament Marítim, "però a mar és un context canviant, que té les seves particularitats. Tot es complica" ha subratllat i ha fet menció d'aspectes com l'espai, el moviment i la humitat.
Un públic ampli
El curs s'adreça a un perfil ampli: personal mèdic, infermeria, bombers, policies, socorristes instructors de busseig, entre d'altres.
Entre els participants hi ha l'Esther Pérez, metgessa a Girona, que ha assegurat que s'hi va inscriure per "guanyar seguretat" davant possibles casos reals. En la mateixa línia, Maria Biosca, professional d'un CAP de Roses, diu que vol estar preparada per atendre ofegaments. També hi ha perfils com el de Marc Villagordo, bomber i bussejador recreatiu, que assegura que s'ha apuntat per "poder donar un cop de mà" si es troba amb una emergència mentre practica submarinisme. De la pràctica, en destaca la complexitat de treballar en un entorn "totalment diferent" del que està habituat.
Aquesta iniciativa posiciona Catalunya com a referent en la formació especialitzada en seguretat i emergències en entorns aquàtics.
