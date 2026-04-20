Cinema
Disney rodarà la nova 'Enredados' a Girona i obre un càsting multitudinari de figurants
Serà el dilluns 27 d'abril, i la crida s'adreça a homes, dones i infants d'entre 4 i 80 anys, així com a ballarins professionals i amateurs de fins a 70 anys
Girona formarà part de les localitzacions del rodatge de la nova adaptació en acció real d'Enredados. La producció, vinculada a The Walt Disney Company, preveu enregistrar escenes al Barri Vell, que es convertirà en un dels espais destacats del regne fictici on transcorre la història. Per aquest motiu, la ciutat acollirà el dilluns 27 d’abril un càsting presencial per seleccionar figurants per a la pel·lícula, segons ha avançat El Gerió Digital.
La convocatòria es farà a la Fira de Girona, al passeig de la Devesa, entre les 10 i les 19 hores, amb la voluntat de reunir un nombre ampli de participants per a aquesta producció musical.
La crida s’adreça a homes, dones i infants d’entre 4 i 80 anys, així com a ballarins professionals i amateurs de fins a 70 anys. Segons la convocatòria, no hi ha restriccions d’origen o aparença. En el cas dels menors d’edat, serà obligatori que es presentin acompanyats d’un familiar.
Les persones interessades hauran d’aportar un document d’identitat vigent o el NIE. L’organització també adverteix que, si s’arriba a l’aforament màxim previst, es podrà tancar l’accés abans de l’hora anunciada. La convocatòria especifica igualment que es tracta d’un treball remunerat.
El rodatge començarà al juny
El rodatge està previst a partir del juny de 2026 i tindrà una durada aproximada de vuit mesos. Tot i que Girona serà una de les localitzacions destacades, la base principal de la producció s’instal·larà a la Ciutat de la Llum d’Alacant. El projecte també passarà per altres espais, com el Castell de Santa Bàrbara i la Catedral de Burgos.
La nova versió d'Enredados, inspirada en el conte dels germans Grimm i basada en la pel·lícula estrenada el 2010, estarà dirigida per Michael Gracey i comptarà, segons la informació difosa, amb Teagan Croft en el paper de Rapunzel i Milo Manheim com a Flynn Rider.
