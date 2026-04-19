Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
La Policia Local els relaciona amb el furt de 900 euros en un comerç del municipi i no descarta la implicació d’un tercer membre
La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha detingut dos homes vinculats a un grup itinerant especialitzat en furts en establiments comercials, als quals relaciona amb la sostracció de 900 euros d’un comerç del municipi el febrer passat.
Es tracta d’un grup procedent de l’àrea metropolitana de Barcelona, format per homes de mitjana edat i amb un perfil multireincident, segons fonts policials. A més, per moure’s pel territori utilitzen cotxes de lloguer, una circumstància que dificulta la tasca policial i el seguiment dels seus desplaçaments.
Els investigadors atribueixen als sospitosos un mètode d’actuació molt concret. Habitualment actuen tres persones de manera coordinada: una fa una compra o simula que paga un producte, una altra entretén el caixer o la caixera i la tercera aprofita la distracció per accedir a la caixa registradora i endur-se els diners en efectiu.
900 euros, el febrer
Aquest va ser, precisament, el sistema que haurien utilitzat en el furt comès el mes de febrer en un establiment de Platja d’Aro, on es van endur 900 euros. Arran de la denúncia, el cas va quedar en mans del Grup de Delinqüència Urbana de la Policia Local, una unitat que treballa de paisà.
Les gestions policials van permetre situar al municipi, el dia dels fets, un dels grups itinerants més actius de Catalunya en aquesta tipologia de delictes. La víctima va reconèixer els presumptes autors i les imatges de seguretat de l’establiment van resultar claus per documentar el seu modus operandi i avançar en la investigació.
Cau el líder i busquen un tercer lladre
El cas va fer un pas determinant l’11 d’abril, quan un supermercat de la zona va alertar d’un home que hauria intentat cometre un furt. En ser descobert, el sospitós va fugir corrents, però una patrulla de la Policia Local de Castell-Platja d’Aro el va poder localitzar.
Un cop identificat, els agents del Grup de Delinqüència Urbana van confirmar que es tractava d’un dels membres del grup investigat. Davant la sospita que no actués sol, agents de paisà van fer una recerca per la zona i van localitzar un segon individu, considerat pels investigadors el membre més actiu i cap del grup, assegut en una terrassa.
Els agents ja coneixien aquest segon home per la seva presumpta implicació en nombrosos furts en comerços i perquè constava en diverses ordres de crida i cerca.
Finalment, tots dos van quedar detinguts, ja que acumulaven diverses ordres judicials pendents, entre les quals la relacionada amb els fets del febrer a Castell-Platja d’Aro.
Amb aquestes detencions, la policia dona el cas pràcticament per resolt, tot i que no descarta la participació d’un tercer membre del grup.
Subscriu-te per seguir llegint
