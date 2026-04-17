Medi ambient
SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
La federació, Salvem el Golfet i SOS Palafrugell impugnen el PMU que preveu vuit habitatges en una zona boscosa amb forts pendents i convoquen un acte informatiu aquest divendres al Museu del Suro
Carme Vilà
La federació SOS Costa Brava, juntament amb les entitats federades Salvem el Golfet i SOS Palafrugell, ha interposat un nou recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Palafrugell per l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana (PMU) del PAU A-3.8 Muntanya de Sant Sebastià, a Llafranc. Segons han informat les entitats, el recurs es va presentar el 16 de febrer de 2026 i ha estat admès a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per resolució del 9 de març.
SOS Costa Brava, Salvem el Golfet i SOS Palafrugell han convocat un acte informatiu i reivindicatiu sobre la situació urbanística del litoral per aquest divendres 17 d’abril, a les 19 hores, al Museu del Suro de Palafrugell, i han fet una crida a la ciutadania perquè hi participi.
L’actuació està prevista en una zona amb pendents mitjanes superiors al 28%, actualment ocupada per un bosc d’alzines situat a la part alta de la Muntanya de Sant Sebastià, a tocar del GR-92 i per sota del far.
Segons ha informat SOS Costa Brava, el planejament impugnat permet un sostre edificable de 2.400 metres quadrats destinat a habitatges, amb una tipologia de cases agrupades de planta baixa i dues plantes pis, fins a 9 metres d’alçada, i amb un màxim de vuit nous habitatges.
Sense avaluació ambiental
Les entitats ecologistes sostenen que el PMU s’ha aprovat sense cap avaluació ambiental, malgrat la proximitat de l’àmbit amb l’Espai d’Interès Natural Muntanyes de Begur, i amb una anàlisi que consideren insuficient tant pel que fa a l’impacte com a la integració paisatgística.
També alerten del risc d’incendi forestal i de la manca de serveis urbanístics bàsics, ja que, segons assenyalen, els terrenys no disposen ni d’accés rodat pavimentat ni d’infraestructures implantades, i actualment només s’hi arriba per un camí de terra.
Classificació del sòl "il·legal"
A més, les entitats denuncien que la classificació dels terrenys com a sòl urbà és il·legal en aquestes condicions. També retreuen a l’Ajuntament que el POUM de Palafrugell encara no s’hagi adaptat al Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí, malgrat que hi estava obligat. En aquest mateix sentit, afirmen que el PMU vulnera els paràmetres del PDU en permetre façanes edificatòries de fins a 28 metres, per sobre del límit màxim de 22 metres que fixa aquest instrument urbanístic.
SOS Costa Brava lamenta que el consistori hagi optat, “un cop més”, per continuar urbanitzant el litoral del municipi i per alinear-se, diu, amb els interessos dels promotors.
Hotel a Tamariu i macroxalet al Golfet
L’entitat emmarca aquest nou recurs en una línia d’actuacions recents que, segons denuncia, inclouen la construcció d’un nou hotel a la Muntanya de Tamariu, la continuació de les obres a Aigua Xelida, el macroxalet del Golfet —amb llicències anul·lades judicialment—, la tramitació del projecte de Can Rosa amb afectació als Jardins de Rubió i Tudurí, o la seposada en funcionament de l’Auditori de Cap Roig sense haver executat el camí de ronda.
La federació defensa que totes aquestes actuacions s’han dut a terme malgrat l’existència d’una moratòria urbanística que, a parer seu, hauria d’haver servit per revisar el planejament i preservar aquests espais. També recorda les demandes de desclassificació impulsades per les entitats ecologistes, avalades, segons indiquen, per més d’un miler de signatures ciutadanes. Tots aquests àmbits formen part de la campanya Salvem les Pinedes de SOS Costa Brava.
