Successos
Assalten un camió a Fornells, amenacen el xofer i s'enduen 109 caixes de conyac per valor de més de 10.000 euros
Els lladres han tallat la lona del remolc i han fugit amb part de la càrrega, però els Mossos han detingut un sospitós a l’AP-7 i busquen la resta del grup
Un robatori de tipus teloner ha sacsejat aquest divendres de matinada Fornells de la Selva. Una modalitat que consisteix a assaltar camions estacionats o aturats i emportar-se’n la mercaderia després d’obrir o tallar el remolc.
Un grup de lladres ha assaltat un camió estacionat en un pàrquing situat a l’N-II, a l’entrada del municipi venint de l’A-2, i s’ha endut 109 caixes de conyac per valor de més de 10.000 euros. Els assaltants, però, no han comptat que el camioner es despertaria en ple robatori.
Els fets han passat cap a dos quarts de cinc de la matinada. El xofer, que era a l’interior de la cabina, ha alertat el 112 en adonar-se que li havien entrat al remolc. Segons ha explicat posteriorment als Mossos d'Esquadra, els lladres li havien tallat la lona del vehicle i estaven sostraient part de la càrrega.
Quan el camioner ha baixat del camió, s’ha trobat amb almenys sis homes, que duien la cara tapada amb tapaboques. Segons el seu relat, els assaltants l’han amenaçat i li han enfocat un lot per impedir que els pogués reconèixer. Tot seguit, han fugit corrents després d’emportar-se les caixes de conyac. Davant dels fets, el xofer s'ha refugit a l'interior del tràiler i ha alertat la policia.
Diverses patrulles dels Mossos s’han desplaçat fins al lloc, han comprovat els fets i han recollit la descripció dels autors i de la seva fugida. La víctima els ha indicat també cap on havien escapat. Segons aquesta informació, quatre dels lladres han fugit cap a una pista forestal.
Sorpresos i fugen a l'AP-7
Poc després, a uns 50 metres del punt del robatori, una segona patrulla dels Mossos de la comissaria de Girona s’ha trobat amb un vehicle que, en veure els agents, ha emprès la fugida en sentit a l’AP-7. Els policies l’han pogut aturar al voral de l’autopista, però els ocupants han abandonat el cotxe i han continuat la fugida corrents. Tot i això, un dels homes ha pogut ser interceptat i ha acabat detingut.
L’arrestat és un home de 33 anys que tenia quatre antecedents. Els Mossos l’han acusat d’un delicte de robatori amb violència i intimidació i d’un altre de danys pels desperfectes causats al vehicle pesant, segons confirmen des del cos policial.
A l’interior del cotxe, els agents hi han trobat dues motxilles amb estris presumptament utilitzats per cometre robatoris teloners, com ara una radial, un cúter, peces de roba fosca i guants, entre altres objectes.
Investigació oberta
Els Mossos han continuat instruint diligències, mantenen la investigació oberta i busquen la resta de lladres, que serien cinc homes més. La detenció s’ha produït a l’AP-7 mentre s’ha dut a terme el dispositiu Kanpai Pista, enfocat precisament a combatre aquest tipus de delinqüència. De la furgoneta presumptament relacionada amb el robatori, de moment, no se n’ha trobat cap rastre.
