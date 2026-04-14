Investiguen una agressió grupal a un jove amb discapacitat a Girona

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible, en una imatge d'arxiu. / Blanca Blay (ACN)

Gerard Vilà

Girona

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a un jove amb discapacitat a Girona. Els fets van passar el dissabte 11 d'abril pels volts de tres quarts de dotze de la nit, quan la víctima caminava pel barri de Can Gibert del Pla. De sobte, un grup de cinc o sis persones s'hi van abraonar i el van apallissar, tot i que no li van robar res. El jove va quedar ferit amb un tall al llavi i a altres punts de la cara, però va poder arribar a l'estació de trens i es va refugiar als lavabos. Allà, els membres de seguretat privada de l'estació van avisar els Mossos en veure la víctima ferida. De seguida va arribar una patrulla que va assistir-lo i es va avisar el pare del noi que també es va personar.

Arran de les ferides, es va traslladar la víctima fins al Cap Güell de Girona on va ser atès dels cops que va rebre, presumptament per aquest grup de joves. La ferida al llavi va obligar a fer-li punts de sutura. El jove, que té una discapacitat del 65%, va presentar la denúncia l'endemà dels fets acompanyat del seu pare.

