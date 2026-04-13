Girona
El Trueta de Girona celebra 70 anys amb la mirada al futur campus: “El nom de l’hospital sona fora de Catalunya”
Paneque reivindica el nou Campus de Salut com el projecte "més important" per a Girona
El debat central de l’acte commemoratiu posa en valor el lideratge assistencial, la recerca i el paper territorial del centre
Laura Teixidor
L’hospital Josep Trueta de Girona ha celebrat aquest dilluns el seu 70è aniversari amb un acte central al Palau de Congressos de Girona que ha servit per repassar la trajectòria del centre, reivindicar-ne el paper com a hospital de referència de les comarques gironines i situar el futur Campus de Salut com el gran repte dels pròxims anys.
Un dels moments centrals de la commemoració ha estat un debat amb l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; el president de la Diputació, Miquel Noguer; el gerent de l’Institut Català de la Salut, Josep Pomar; i la gerenta del Trueta, Àngels Morales, que han coincidit a subratllar la petjada que ha deixat l’hospital al territori i la necessitat de reforçar-ne el paper de lideratge en el futur.
Durant la conversa, Àngels Morales ha reivindicat la feina de milers de professionals que han passat pel Trueta al llarg d’aquests setanta anys i ha remarcat que avui el centre és l’hospital de referència terciària de les comarques gironines. També ha destacat la seva funció com a “pal de paller” de la xarxa sanitària del territori, per la col·laboració amb la resta de centres i per garantir la continuïtat assistencial, a més del pes que té en l’àmbit de la recerca.
Per la seva banda, Josep Pomar ha posat el focus en el caràcter capdavanter del Trueta, tant per la innovació com per la docència i la recerca. El gerent de l’ICS ha assegurat que el centre ha estat històricament un element tractor dins del sistema sanitari català i ha ressaltat la projecció que ha aconseguit més enllà del país, fins al punt d’afirmar que "el nom de l’hospital sona fora de Catalunya". També ha destacat la integració amb l’Institut Català d'Oncologia (ICO), la vinculació amb la Universitat de Girona (UdG) i la capacitat del centre per generar aliances i esdevenir un model a seguir.
Lluc Salellas ha recordat que, en els inicis, la ubicació del Trueta va generar reticències, però ha subratllat que avui la percepció és completament diferent i que Girona s’identifica plenament amb l’hospital. Segons l’alcalde, ningú no pot concebre la ciutat dels pròxims anys sense aquest equipament ni sense el campus que s’ha de desplegar al seu voltant, que ha de convertir-se en un pol d’atracció sanitària pública, de recerca, innovació i formació vinculat a la Universitat de Girona.
També Miquel Noguer ha volgut posar en valor el paper del Trueta com a icona de ciutat però, sobretot, com a element de cohesió i equilibri territorial en l’àmbit de la salut. El president de la Diputació ha destacat que ha estat l’hospital de referència per a milers de persones d’arreu de la demarcació i ha remarcat la importància que tothom hi sigui atès amb igualtat, professionalitat, dignitat i humanitat.
Reptes de present i futur
A l’hora de parlar dels reptes de present i futur, Morales ha recordat que al Trueta s’hi atenen cada dia unes 3.000 persones i hi treballen al voltant de 1.000 professionals, i ha situat com a gran objectiu continuar millorant la cartera de serveis i avançar cap al nou hospital. Ha defensat que el futur centre, fruit de la confluència entre Trueta i Santa Caterina, haurà de ser modern, tecnològic i també més humà.
En aquesta mateixa línia, Pomar ha advertit que el “principal repte” és mantenir el lideratge del Trueta dins del sistema de salut català i ha remarcat que, mentre no arribi el nou hospital, caldrà adequar i posar al dia les àrees de l’actual centre. També ha insistit que l’aliança amb l’IAS i Santa Caterina és modèlica i ha de servir de referència per a altres territoris.
Salellas ha afegit que el futur campus també representa una oportunitat urbana, econòmica i de transformació de barris, mentre que Noguer ha defensat que a l’actual Trueta s’hi ha de fer “tot el que calgui” fins que el nou equipament no sigui una realitat.
Compromís amb el Campus
La cloenda de l'acte ha anat a càrrec de la consellera Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern Sílvia Paneque, en substitució de la consellera de Salut, Olga Pané, que no hi ha pogut assistir per problemes de salut. Paneque ha refermat el compromís del Govern amb la construcció del nou hospital i el Campus de Salut. Paneque ho ha definit com una “qüestió de justícia” i un “deute històric” amb les comarques gironines, i ha assegurat que durant aquest mandat es faran passos “absolutament decisius” perquè el projecte sigui una realitat.
Paneque ha subratllat que el Trueta és avui l’hospital públic de referència per a unes 900.000 persones, amb activitat assistencial, docent i investigadora, i ha insistit que el Campus de Salut és el projecte més important que té actualment Girona sobre la taula.
Durant l'acte, el Dr. Josep Roig, cirurgià jubilat, exdirector mèdic del Trueta i coautor del llibre De la residència a l’Hospital d’alt nivell: 50 anys de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona (1956-2006), ha ofert una conferència sobre els inicis històrics de l’hospital. A més, la dibuixant Pilarín Bayés ha presentat el llibre que ha il·lustrat especialment per a l'ocasió, anomenat Petita història del Trueta, que recrea la transformació del centre mitjançant el seu estil de traç característic. Durant la presentació, Bayés ha dibuixat en directe una il·lustració basada en els sentiments que li suggereix l’hospital Trueta i ha explicat la relació de la seva família amb el doctor Josep Trueta i Raspall.
Així mateix, l’acte ha estat participatiu de manera que el públic ha projectat a la pantalla de l’auditori aquella paraula que per a cadascú defineix l’Hospital, tot formant un núvol on s’hi ha recollit paraules com “humanitat”, “esperança”, “salut” o “vida”
L'acte s'ha tancat amb la bufada d’espelmes del pastís d’aniversari amb la participació de persones representatives dels diferents col·lectius professionals que integren l’hospital Trueta: mèdic, infermeria, TCAI, zelador, manteniment, administració i residents d’hospital.
