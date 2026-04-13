Protesta
Els bombers voluntaris "rider" es mobilitzen i anuncien la data del judici per la demanda contra la Generalitat a Girona
El col·lectiu es va mobilitzar dissabte a Barcelona amb una bicicletada per denunciar la precarietat laboral, mentre la demanda gironina ja té la vista fixada per al 28 de gener de l'any que ve
Els bombers voluntaris han aprofitat la mobilització de dissabte a Barcelona per anunciar una novetat en el front judicial que tenen obert amb la Generalitat. Segons una nota de Bombers Precaris en Lluita, la demanda col·lectiva presentada als jutjats de Girona, que fins ara estava pendent després que el jutjat hagués requerit documentació, ja té data de judici i la vista s’ha fixat per al 28 de gener de 2027.
La protesta, que els convocants van batejar com la dels "bombers rider de la Generalitat", va reunir mig centenar de bombers voluntaris en una bicicletada pels carrers de Barcelona. La mobilització es va fer amb bicicletes i motxilles -com si fossin "riders"- per denunciar el que consideren una "professionalització encoberta insostenible" i reclamar el reconeixement dels seus drets laborals.
La marxa, amb el suport de Riders X Derechos, va sortir des de les portes del Departament d’Interior i va passar pel Parlament i la plaça Sant Jaume abans de tornar al punt d’inici. Durant el recorregut, els participants van fer diverses aturades per repartir informació i donar a conèixer a la ciutadania el conflicte laboral que mantenen amb la Generalitat.
El president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, va assegurar que van sortir "a repartir com els riders" perquè se senten com "els bombers rider de la Generalitat de Catalunya". Segons va denunciar, es troben en una situació de precarietat "insostenible", sense drets laborals i controlats per una aplicació amb la qual han de fer un mínim de 650 hores obligatòries anuals per no quedar fora del cos, assegura en un comunicat.
Per la seva banda, el portaveu de Bombers Precaris en Lluita i president de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Miquel Mesegué, va remarcar que continuaran mobilitzant-se. Segons sosté el col·lectiu, la precarietat que pateixen parteix del fet que la Generalitat no reconeix que, quan entren a un incendi, estan treballant. Per això, reclamen drets com cotitzar a la Seguretat Social, mesures de prevenció de riscos laborals i el reconeixement dels accidents laborals.
La causa judicial avança
A les comarques gironines hi ha dues demandes col·lectives que agrupen 45 bombers voluntaris de 13 parcs. La primera és la presentada al jutjat social de Figueres, que ja va ser admesa a tràmit el mes de febrer i que té el judici fixat per al 5 de novembre de 2026. La segona és la presentada als jutjats de Girona, on fins ara el jutjat havia requerit documentació relativa al procediment. La comunicació feta dissabte pel col·lectiu situa ara aquesta causa en una nova fase, amb la vista assenyalada per al 28 de gener de 2027.
En paral·lel, Bombers Precaris en Lluita van explicar que la causa judicial continua avançant arreu de Catalunya. El col·lectiu va presentar a finals del 2025 un total de dotze demandes conjuntes i, segons va informar dissabte, ja n’hi ha set d’admeses.
Segons exposa el col·lectiu, la maniobra de la Generalitat per intentar impedir la celebració dels judicis qüestionant la competència dels jutjats de l’ordre social "ha fracassat, de moment, en aquests casos", asseguren en la nota. A Sabadell encara s’està discutint aquesta qüestió, mentre que a Tortosa el jutge ha demanat presentar les demandes de manera individual. Pel que fa a Barcelona, Tarragona i Manresa, encara no en tenen novetats.
En conjunt, les dotze demandes col·lectives agrupen 410 bombers voluntaris, una xifra que encara podria créixer amb noves adhesions. Bombers Precaris en Lluita ja ha advertit que mantindrà les mobilitzacions durant els pròxims mesos i que també traslladarà el conflicte a diversos ajuntaments de Catalunya a través de mocions.
