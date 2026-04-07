Desapareguda a l'Empordà: busquen una dona de 64 anys a l'Estartit des del 2 d'abril
Voluntaris i cossos d'emergència intenten localitzar Krystyna Kucz, a qui es va perdre la pista en plena jornada de fort onatge
Busquen una dona alemanya de 64 anys desapareguda a l’Estartit i la recerca continua oberta. Es tracta de Krystyna Kucz, una veïna que passava temporades a la població i que ningú no veu des de la matinada del dijous 2 d'abril.
La dona era a l’apartament que fa poc havia comprat amb el seu marit. L’última vegada que ell la va veure va ser dimecres a la nit, quan ella mirava la televisió. Quan es va llevar ja no hi era i des de llavors, els serveis d'emergències i voluntaris intenten localitzar-la.
Arran de la denúncia de desaparició, el mateix dia 2 al matí, es va desplegar un ampli dispositiu amb Policia Local, Bombers, Mossos, Protecció Civil i el GEAS de la Guàrdia Civil, tant per terra com per mar. A hores d'ara, la recerca activa està desactivada i és d'investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal. De moment, no es descarta cap hipòtesi.
Els cartells de recerca que s'han penjat per la població i les xarxes socials alerten que la desapareguda podria estar desorientada i que no entén el català ni el castellà. Només parla alemany i polonès.
En paral·lel, voluntaris i amics de la família s’han mobilitzat des del primer moment per rastrejar el litoral, el poble i la zona de muntanya de l’Estartit. El dia que va desaparèixer, a més, la costa encara estava sota els efectes d’un fort temporal de mar i de vent. La dona patia depressió i una de les hipòtesis amb què es treballa és que hagués pogut entrar al mar.
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Alerten que el conflicte escolar pot afectar les sortides culturals: 'Formen part d'una educació de qualitat per a l'alumnat
- El racó de Figueres que apareix en una pel·lícula de Netflix
- Els hospitals de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró i Calella compren un lot conjunt de robots quirúrgics: «Ens hem estalviat un 21% del cost»
- Marta Figueras brilla com a Jesucrist en el 50è aniversari de la Passió de Sant Climent