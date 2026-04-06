Educació
Alerten que el conflicte escolar pot afectar les sortides culturals: “formen part d’una educació de qualitat per a l'alumnat”
La companyia La Bohème Teatre expressa la seva preocupació davant la possibilitat que les activitats com el teatre pedagògic a centres educatiu ses vegin afectades per les mesures de pressió en el context educatiu actual
Les sortides culturals escolars podrien veure’s afectades pel context de tensió educativa actual, segons alerta una companyia especialitzada en teatre pedagògic. Tot i que el debat se centra principalment en les condicions laborals i organitzatives dels centres, alguns agents vinculats a l’activitat educativa alerten de possibles efectes col·laterals en projectes culturals destinats a l’alumnat.
Sortides escolars culturals, en perill
La companyia lleidatana La Bohème Teatre, dedicada al teatre pedagògic en llengua francesa per a centres educatius, ha expressat la seva preocupació davant les possibles conseqüències del desacord existent entre el Departament d’Educació i els centres escolars de Catalunya. Segons expliquen des de la companyia, algunes mesures de pressió adoptades per centres educatius i relacionades amb la reducció d’activitats que impliquen gestions administratives addicionals o temps fora de l’horari laboral docent, podrien afectar directament les sortides culturals escolars.
La companyia ha emès un comunicat a través de les seves xarxes per "expressar la nostra preocupació davant les pressions actuals, paral·leles a les reclamacions oficials per part dels sindicats del sector educatiu a Catalunya, on es planteja que el proper curs no hi hagi sortides extraescolars si no s'arriba a un acord amb el Departament".
Mesures dels centres
Fa pocs dies l'Assemblea de centres docents de l'Alt Empordà assegurava que més del 75% dels centres públics de la comarca, uns 60 centres, ja s'han adherit formalment al manifest que acorda no realitzar sortides, colònies ni pernoctacions durant el curs vinent.
La Bohème desenvolupa la seva activitat principalment en horari lectiu i treballa gairebé exclusivament amb instituts i escoles d’arreu de l’Estat, incloses diverses localitats gironines. Les seves representacions formen part de projectes pedagògics vinculats a l’aprenentatge de llengües estrangeres i s’acompanyen de materials didàctics que el professorat treballa prèviament a l’aula.
Segons Teixidó, el teatre pedagògic no és només una sortida lúdica: “Les sortides culturals formen part d’una educació de qualitat i contribueixen a l’aprenentatge lingüístic i cultural, especialment en llengua francesa. Molts centres preparen aquestes activitats durant mesos amb l’alumnat”, afirma. Tot i donar suport a les reivindicacions del professorat, la companyia alerta sobre les conseqüències indirectes que la situació pot tenir sobre els alumnes: “El que no podem permetre és que els alumnes acabin pagant aquesta situació”.
Un futur incert
D’acord amb el testimoni de la companyia, "cada cop més centres educatius s’adhereixen progressivament a iniciatives destinades a reduir tasques complementàries mentre no s’arribi a un acord amb l’administració educativa. Entre aquestes activitats es troben algunes sortides escolars, que requereixen autoritzacions, coordinació amb famílies i organització logística addicional". De moment, La Bohème afirma que no ha registrat cancel·lacions oficials, però reconeix que "la situació genera incertesa a l’hora de planificar futures gires i contractacions".
La companyia assenyala que les empreses especialitzades en teatre educatiu es troben en una posició particular dins del sector cultural. Segons expliquen, la seva activitat no encaixa plenament ni en les polítiques culturals tradicionals ni dins l’estructura educativa formal. "No rebem subvencions culturals perquè treballem principalment en horari escolar, però tampoc formem part del sistema educatiu", explica Teixidó. Aquesta dependència directa dels centres educatius fa que qualsevol canvi en la programació escolar tingui un impacte immediat en la seva activitat professional.
L’experiència de la pandèmia com a precedent
Des de la companyia recorden que durant la pandèmia de la Covid-19 la suspensió generalitzada de sortides escolars va provocar una aturada gairebé total de l’activitat. Per aquest motiu, observen amb preocupació l’evolució actual del conflicte educatiu. "Com a companyia de teatre en francès, treballem des de fa anys apropant la llengua i la cultura als alumnes a través de les arts escèniques. Durant la pandèmia de la Covid-19 ja vam patir de primera mà la precarització del nostre sector, sovint invisibilitzat i, en el nostre cas, ni tan sols reconegut plenament com a cultura pel fet d'adreçar-nos exclusivament al públic escolar". I afegeixen: "Avui, un cop més, ens trobem davant la possibilitat de quedar-nos sense actuar per decisions polítiques alienes a la nostra feina i compromís educatiu i cultural".
Mesures preventives
Com a mesura preventiva, expliquen que han reorganitzat part de la seva planificació futura per disposar de més marge davant possibles canvis. La Bohème manté contactes habituals amb professorat i centres educatius per conèixer l’evolució de la situació i adaptar les activitats, sempre que sigui possible, a l’horari lectiu. Segons indiquen, el seu objectiu és continuar oferint activitats teatrals vinculades a l’aprenentatge sense interferir en les reivindicacions educatives en curs. Mentre les negociacions entre administració i centres continuen obertes, la companyia afirma que seguirà treballant amb normalitat, tot i reconèixer que el desenvolupament del curs dependrà de decisions externes al sector cultural educatiu.
El sector resta pendent de l’evolució de les negociacions educatives, que determinaran si aquestes activitats podran mantenir-se amb normalitat durant el curs.
Subscriu-te per seguir llegint
