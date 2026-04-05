Successos
Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
Els Mossos vigilen els accessos per evitar l'entrada de més gent
Berta Artigas Fontàs
Una rave aplega aquest diumenge unes 100 persones i fins a 80 vehicles en una finca situada al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. La festa il·legal se celebra des de fa més de 24 hores en una zona forestal a tocar del Mas Alenyà, dins el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Els Mossos d'Esquadra vigilen els accessos per evitar l'entrada de més gent amb dos controls a la carretera de la Ganga (GI-660) i a la carretera de Romanyà de la Selva (GIV-6612).
Segons ha pogut saber l'ACN, la rave s'hauria celebrat altres anys a la mateixa finca, però aquesta ha canviat de propietaris i han decidit denunciar la festa il·legal per invasió de terreny i danys a una tanca del perímetre.
Els propietaris de la finca i els organitzadors de la rave han pactat desallotjar la festa il·legal a partir de les 15 hores d'aquest diumenge.
