Mor l'home de 78 anys que va patir cremades en un incendi a Sant Feliu de Guíxols
L'home, amb problemes de mobilitat, va patir cremades a gairebé la meitat del cos.
L'home de 78 anys que divendres passat va patir cremades greus en incendiar-se la butaca de casa seva al carrer Trafalgar de Sant Feliu de Guíxols, finalment ha mort.
L'home tenia cremades a pràcticament la meitat del cos i l'havien traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron en helicòpter.
El dia dels fets, l'home, amb problemes de mobilitat, va alertar prèviament el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a través de l'avís de teleassistència. Més tard, els Bombers de la Generalitat van desplaçar-s'hi amb tres dotacions. Van poder extingir l'incendi en pocs minuts, ja que les flames van afectar una butaca.
- Una associació ofereix fer comunitat a dones que estan a casa per diferents motius
- Marta Figueras brilla com a Jesucrist en el 50è aniversari de la Passió de Sant Climent
- Aquesta és la quantitat de diners en efectiu que els experts recomanen tenir a casa 'per a les emergències
- Antonio López, 15 anys amb el sou congelat: 'Les meves filles no saben què són les vacances; som treballadors pobres
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Els experts detecten un augment de diagnòstics d’autisme entre els 40 i 60 anys: 'S’ha arribat tard i malament
- L'Hotel Belvédère du Rayon Vert: un prodigi arquitectònic a Cervera de la Marenda que va atraure Maurice Chevalier i Gina Lollobrigida
- Paqui Badosa, Oncolliga Girona: 'Moltes pacients ens diuen que ens hem convertit en la seva família, hi ha un agraïment increïble
