Successos
Presó provisional per a un dels detinguts per la mort d'un home a Olot i internament per a un menor arrestat
La detenció d'un tercer home, major d'edat, queda sense efecte i passa a ser testimoni
El jutjat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un dels detinguts per la mort d'un home a ganivetades a Olot el cap de setmana passat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Segons el TSJC, es van fer tres detencions per aquests fets, dos adults i un menor. Dels dos adults, un ha ingressat a la presó, mentre que la detenció del segon ha quedat sense efecte i passa a ser testimoni, segons fonts judicials. El tercer detingut és un menor, que ha quedat en situació d'internament. Els arrestats adults, de 18 i 34 anys, van ser detinguts dimecres a la tarda a la capital de la Garrotxa.
Els fets es remunten a diumenge 22, quan uns veïns del carrer Almogàvers, al barri de Sant Miquel, van alertar de la presència d'un home malferit a terra i envoltat de sang.
Fins al lloc dels fets s'hi van acostar efectius de Mossos d'Esquadra, Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no van poder fer res per salvar-li la vida.
Des d'aleshores, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona es va fer càrrec de la investigació per identificar la víctima i esclarir les circumstàncies del crim.
- Evacuen vint menors i quatre monitors d'un esplai afectats pel fort vent a Garbet
- Laura Ferràndez, enginyera química: 'L'aigua de l'aixeta passa més controls de qualitat del que sovint pensem
- Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Chamusquina, el projecte de làmpades artesanes que ha conquerit Netflix des d'una masia de l'Empordà
- Els jubilats que van fer la mili poden augmentar la seva pensió
- Més d'un centenar de trucades pel fort vent, la majoria a l’Empordà
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou