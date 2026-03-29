Successos
Un càmping de Platja d’Aro és desallotjat en plena ventada després que una branca ferís un home
La víctima presentava ferides lleus i ha descartat ser evacuat a un centre sanitari
Jesús Badenes
La tramuntana ha obligat aquest diumenge a desallotjar el càmping Riembau de Platja d’Aro, segons el relat d’una testimoni, després que una branca ferís lleu un home a l’interior del recinte. Bombers han confirmat el servei, activat a les 10.21 hores, i han indicat que l’afectat presentava lesions lleus i va rebutjar ser traslladat a cap centre sanitari. L’episodi arriba en plena fase d’alerta del VENTCAT, activada pel CECAT entre el 28 i el 31 de març.
El vent ha colpejat amb força Platja d’Aro aquest diumenge i ha acabat entrant de ple en un dels espais turístics de la població. La Policia Local ha comunicat a la propietat que havien de fer desallotjar el Riembau pel risc de la tramuntanada.
El fet és que el desallotjament s'ha produït després de la caiguda d’una branca dins del càmping, un incident que ha deixat un home ferit lleu. Els Bombers han confirmat l’actuació i situen l’avís a les 10.21 hores. Segons les fonts d’emergències facilitades, l’home atès presentava ferides lleus i ha descartat ser evacuat a un centre sanitari.
L’incident no ha estat un fet aïllat. El temporal també ha deixat branques trencades i arbres a terra en diversos punts de Platja d’Aro. Segons el mateix testimoni, fins i tot va caure algun plataner a la zona de davant del Lidl i el Decathlon, en una de les àrees comercials més transitades del municipi.
El context meteorològic ja apuntava un episodi delicat. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro havia informat de l’activació en fase d’alerta del VENTCAT i advertia que, a partir de la matinada de diumenge, s’esperava vent fort i sostingut, amb ràfegues superiors als 70 km/h durant moltes hores i ventades puntuals de 100 a 120 km/h, amb capacitat per tombar arbres i estructures lleugeres.
Segons aquesta mateixa comunicació municipal, el vent havia d’anar afluixant lentament durant la matinada de dilluns, encara amb cops intensos de 70 a 80 km/h, i per a dimarts 31 de març es preveia un nou reforç de la tramuntana, amb risc de ratxes de més de 80 o 90 km/h.
