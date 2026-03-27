Successos
La caiguda d’un arbre obliga a evacuar 165 passatgers d’un tren a Sant Jordi Desvalls i talla la línia entre Flaçà i Figueres
La incidència ha obligat a activar transport alternatiu per carretera i posar en prealerta el pla Ferrocat
Un total de 165 persones han estat evacuades aquest divendres a la tarda d’un tren de l’R11 que ha quedat aturat a la via després que li caigués a sobre un arbre al pas per Sant Jordi Desvalls, al Gironès. Segons ha informat Renfe, el succés no ha causat ferits ni entre els passatgers ni entre els maquinistes.
Els Bombers han començat l’evacuació cap a dos quarts de cinc de la tarda i l’han acabada vint minuts després. Els usuaris han baixat del comboi a la via i han estat acompanyats per efectius dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra fins a un punt pròxim, on posteriorment han estat recollits per autobusos habilitats per la companyia ferroviària. La incidència ha obligat a tallar la línia entre Flaçà i Figueres, un tram que es cobreix amb servei alternatiu per carretera mentre no es pugui restablir la circulació. Mentrestant, tant l’R11 com l’RG1 mantenen servei ferroviari entre Barcelona i Flaçà i entre Figueres i Portbou.
Renfe també ha habilitat dos serveis Avant especials. El primer, de Barcelona Sants a les 17.30 hores i s’aturarà a Girona a les 18 hores i a Figueres-Vilafant a les 18.24. El segon farà el trajecte invers, amb sortida de Figueres-Vilafant a les 19 hores, parada a Girona a les 19.16 i arribada a Barcelona Sants a les 19.52.
Arran d’aquesta incidència, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. Tècnics de Renfe i d’Adif s’han desplaçat fins al punt afectat per valorar l’abast dels danys i dur a terme les reparacions necessàries. De moment, no hi ha previsió de represa del servei en el tram tallat.
