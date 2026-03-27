Detingut un alumne menor d'edat per apunyalar-ne un altre en un institut de Girona
A la víctima l'han traslladat a l'hospital Trueta i ha rebut l'alta poc després
Els Mossos d'Esquadra han detingut un alumne menor d'edat de l'institut Narcís Xifra de Girona per apunyalar-ne un altre aquest divendres. Segons ha informat Ser Catalunya i ha confirmat l'ACN, els dos menors, que estudien 4t d'ESO, s'estaven barallant a la zona del pati i, durant la batussa, un d'ells ha tret una arma blanca i ha ferit l'altre menor. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a la una de la tarda i fins a l'institut s'hi ha desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han traslladat la víctima a l'hospital Trueta de Girona. Segons les primeres informacions, la víctima ha patit una ferida al braç però les lesions no són greus.
Fonts de l'hospital Trueta han confirmat que el menor ha rebut l'alta aquest divendres mateix.
Els Mossos d'Esquadra han detingut el sospitós com a suposat autor d'un delicte de lesions, que passarà a disposició de la fiscalia de menors, i han obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Què és un trastorn límit de la personalitat com el que pateix Noelia des de ben jove?
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat