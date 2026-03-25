Successos
Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
La Policia Local el va arrestar després que uns ciutadans el retinguessin a l’aparcament soterrat, on va oposar resistència
La Policia Local de Lloret de Mar va detenir dissabte passat -21 de març- un jove de 17 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual amb penetració a una menor de la mateixa edat. Els fets es van produir cap a les set del matí a l'aparcament soterrat de l'estació d'autobusos, on el jove va ser sorprès per diversos testimonis.
Diversos testimonis, entre ells un operari del servei de neteja viària que es trobava de servei, van sentir els crits d'ajuda i plors de la víctima. En arribar al lloc, van trobar l'agressor presumptament violant la noia i van actuar immediatament per retenir-lo. El jove va voler fugir i es va resistir violentament, provocant ferides lleus als testimonis, que van aconseguir custodiar-lo fins que la Policia Local en rebre l'avís -que era a prop de la zona- va arribar i el va arrestar.
En el moment de la intervenció, dos joves més que es trobaven amb l'agressor van fugir del lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra, que han assumit la investigació del cas, estan analitzant les gravacions de les càmeres de seguretat de l'aparcament per acabar d'aclarir els fets. L'arrestat està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual amb penetració.
La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Calella per fer-li l'exploració i les proves corresponents, tal com marca activar el protocol d'agressions sexuals, segons confirmen fonts oficials. Tant el detingut com la víctima són veïns de la comarca de la Selva.
