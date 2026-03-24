Successos
Identificada oficialment la víctima del crim d'Olot: és el jove de 31 anys
Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir l’autoria del primer crim del 2026 a les comarques gironines
L’autòpsia, les proves practicades aquest dilluns a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona i la investigació dels Mossos d'Esquadra han permès identificar oficialment la víctima del crim d’Olot. Es tracta d’Adrián Romero, el veí d’Olot de 31 anys que la família ja donava per identificat poques hores després del succés.
L’home va aparèixer mort la matinada de diumenge al carrer dels Almogàvers, al barri de Sant Miquel, després que un testimoni alertés de la presència d’una persona estesa a terra. El cos presentava una ganivetada a l’esquena i els serveis d’emergències que es van desplaçar fins al lloc ja van confirmar la mort i hi van apreciar signes de violència.
La confirmació oficial de la identitat ratifica, per tant, que la víctima és el jove de 31 anys, tal com Diari de Girona -del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ- havia informat inicialment. Romero feia vuit anys que vivia a la Garrotxa. Tot i que tenia una familiar a la ciutat, la seva mare viu a Hondures, país d’on era originari.
Investigació oberta
Els agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona continuen treballant per aclarir les circumstàncies del crim i identificar-ne l’autor. La principal hipòtesi amb què treballen els investigadors és que l’atac estaria relacionat amb una discussió prèvia amb una altra persona.
El cas es manté sota secret d’actuacions i és, a més, el primer crim de les comarques gironines aquest 2026.
Paral·lelament, la família ha demanat ajuda econòmica per poder afrontar les despeses funeràries i perquè la mare de la víctima li pugui donar l’últim adeu.
