La víctima del crim d'Olot és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu

Els Mossos busquen el responsable de l'assassinat mentre avança la investigació

El jove mort a Olot, en una imatge cedida per la família. / DdG

Eva Batlle

Olot

L’home que va aparèixer mort aquest diumenge a Olot era un veí de la ciutat de 31 anys. Es deia Adrián Romero i feia vuit anys que residia a la Garrotxa. La família demana ajuda econòmica per poder afrontar les despeses funeràries i donar-li l’últim adeu.

Un testimoni el va localitzar de matinada estès a terra sense vida amb almenys una ganivetada a l'esquena al carrer dels Almogàvers, al barri de Sant Miquel.

Aquest dilluns s'està practicant l’autòpsia al cadàver a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona per acabar de certificar-ne la identitat -que la família ja dona per confirmada- i les causes de la mort. Es tracta, a més, del primer crim de les comarques gironines aquest 2026.

El succés es va produir la matinada de diumenge i els agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona són els encarregats d’aclarir les circumstàncies i l’autoria del crim. Tot apunta que l’atac hauria estat obra d’una persona amb qui la víctima hauria tingut una discussió i els investigadors ja n’estarien estrenyent el cercle per identificar-la i detenir-la.

Un vehicle policial a la zona on es va trobar el cadàver / Berta Artigas Fontàs / ACN

Ajuda

Pel que fa a la víctima, Adrián Romero feia vuit anys que vivia a la Garrotxa, treballava en una granja i, segons la família, no havia protagonitzat mai cap problema mentre residia a la ciutat. A Olot també hi viu una familiar seva, però la seva mare resideix a Hondures, d’on Romero era originari. Precisament, la família demana ajuda econòmica per poder afrontar les despeses funeràries i perquè la mare li pugui donar l’últim adeu.

Secret d’actuacions

Cal recordar que l’home va ser localitzat diumenge cap a les dues de la matinada, quan un testimoni va alertar de la presència d’una persona estesa a terra.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Municipal d’Olot i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van confirmar la mort i hi van apreciar signes de violència.

Notícies relacionades i més

El cas està sota secret d’actuacions.

  1. Rescaten les vides de dones anònimes del poble medieval de Santa Creu de Rodes al segle XV
  2. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  3. Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
  4. Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
  5. Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
  6. L'autòpsia conclou que Jimmy Gracey, el jove dels EUA ofegat a Barcelona, va caure al mar de manera accidental
  7. Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
  8. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències

L'art provocador del Mestre de Cabestany a Sant Pere de Rodes i el culte al fragment

Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou

Més de la meitat dels professors pateixen agressions i faltes de respecte a classe

L'obra del Mestre de Cabestany al monestir de Sant Pere de Rodes

Un partit de futbol marcat per la tensió acaba amb violència: "Us apunyalarem, sortiu ja"

L'exposició prolongada a microplàstics altera el metabolisme de les gorgònies mediterrànies, segons un estudi

L'Anxova Peluda es converteix en fundació després de 14 anys de trajectòria voluntària

Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts

