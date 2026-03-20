L'agressió d'una professional dels Serveis Socials del Baix Empordà posa en evidència "una realitat creixent"
Una vuitantena de treballadors del Consell Comarcal s'han concentrat a la Bisbal en senyal de protesta i reclamen canvis legislatius per ser agents de l'autoritat
Gerard Vilà | Berta Artigas Fontàs
Una vuitantena de persones s'han concentrat aquest divendres davant el Consell Comarcal del Baix Empordà, a la Bisbal, com a mostra de rebuig d'una agressió física a una professional dels Serveis Socials Bàsics per part d'un usuari. Des del sector asseguren que no es tracta d'un fet aïllat, sinó que "forma part d'una realitat creixent". "Aquestes situacions posen en risc la integritat dels professionals i debiliten un servei públic essencial per a la cohesió social", assenyalen. Per això, reclamen que els professionals dels serveis socials siguin reconeguts com a agents de l'autoritat i que s'apliquin mesures preventives per garantir la seguretat, així com protocols clars d'actuació en situacions de violència.
El president del CCBE, Enric Marquès, ha expressat el seu "rebuig més ferm" a l'agressió física que ha patit una professional dels Serveis Socials Bàsics mentre exercia la seva feina, un acte que consideren greu i preocupant. L'organisme ha remarcat que els serveis socials constitueixen "un pilar essencial" per a la societat, ja que els seus professionals treballen diàriament amb persones i famílies en situació de vulnerabilitat per garantir drets, prevenir riscos i promoure condicions de vida dignes.
En aquest sentit, la directora de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del CCBE, Montse Godayol, ha destacat que el que ha passat no és un fet aïllat i que treballen amb "realitats molt complexes". Godayol ha lamentat "la sensació d'impunitat" que tenen els usuaris. "Saben que no els hi passarà res", assenyala.
Segons han exposat, els professionals es troben sovint amb situacions de tensió, intimidació i agressions en contextos complexos. Una realitat que han lamentat que "sovint es banalitza o minimitza". Això, segons han exposat, té un impacte "molt greu" tant en l'àmbit emocional com professional, afectant la salut i el benestar dels treballadors, així com la qualitat del servei que poden oferir.
Davant d'aquesta situació, l'ens ha reiterat la necessitat de reforçar la protecció dels professionals i ha reclamat més reconeixement social i institucional a la seva tasca. En concret, han exigit que els treballadors dels serveis socials siguin considerats agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions, equiparar-los a altres col·lectius del servei públic com els cossos de seguretat, el personal sanitari o el professorat.
A més, han demanat impulsar mesures efectives de seguretat en els centres de treball, així com establir protocols clars de prevenció, actuació i suport davant situacions de violència.
Agents de l'autoritat
Des del col·lectiu han exigit que es tracti els professionals de l'àmbit social com a agents de l'autoritat. Una proposta que ha fet seva el Consell Comarcal del Baix Empordà que ha reclamat al Govern "els canvis legislatius corresponents" perquè les treballadores socials passin a ser agents de l'autoritat.
"Això ja s'ha fet en diversos espais dedicats a la infància i cal que la Justícia actuï. Penseu que cal que hi hagi una situació molt greu perquè s'hi faci alguna cosa. Això vol dir que estem indefensos", lamenta el president del CCBE, Enric Marquès.
L'acte de rebuig ha acabat amb la lectura d'un manifest en el qual s'ha recordat que la tasca de treballador social "es duu a terme des del compromís i la vocació de servei públic" i han reclamat respecte. "Cap professional hauria de patir agressions, amenaces o situacions de violència per la seva feina", han insistit.
Finalment, el Consell Comarcal ha expressat el seu suport a la professional agredida i a tot el col·lectiu de serveis socials, i ha destacat que la seva feina és clau. "Defensar els serveis socials i els seus professionals és defensar una societat més justa i cohesionada", han conclòs.
