Protesta
Docents, pagesos i metges gironins tallen l'AP-7
La manifestació ha sortit de Fontajau i ha interromput el trànsit a l'autopista a l'alçada de Sant Gregori, però també hi ha afectacions als trams de Sant Julià de Ramis i Vilablareix
En aquests moments es dirigeixen caminant fins a l'accés de Girona Sud
Meritxell Comas
Els docents gironins i Revolta Pagesa, amb la presència també d'alguns metges —els tres col·lectius que aquest dijous estan cridats a la vaga per reclamar millores laborals— estan tallant en aquests moments l'AP-7 en els dos sentits al seu pas per Sant Gregori.
La manifestació, que ha sortit del bloc convocat a Fontajau, ja ha arribat a l'autopista. Els accessos i sortides a Girona estan tancats.
En aquests moments, els manifestants es dirigeixen caminant per l'AP-7 fins a l'accés de Girona Sud.
També hi ha afectacions en altres punts de les carreteres gironines, com la calçada tallada a l'AP-7 als trams de Sant Julià de Ramis i Vilablareix, segons dades del Servei Català de Trànsit.
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
- Entitats de Cadaqués reclamen aturar un projecte BTT que posa en risc un camí antic i patrimoni de pedra seca
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida