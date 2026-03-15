Successos
Un arbre caigut sobre una línia d'alta tensió deixa 2.900 clients sense subministrament al Ripollès
Més de 5.000 clients de comarques gironines afectats per set línies de mitja tensió malmeses pel vent
ACN
Protecció Civil ha informat aquesta tarda que un arbre caigut sobre una línia d’alta tensió ha deixat 2.900 clients del Ripollès sense subministrament. La companyia està treballant per retirar-lo i restablir el servei el més aviat possible. En el cas de comarques gironines, la xifra supera els 5.000 clients afectats per set línies de mitja tensió malmeses pel vent. També aquí equips d’Endesa estan revisant les línies i treballant per recuperar la normalitat. En aquest sentit, s’han reforçat els equips operatius sobre el terreny, així com els recursos del centre de control per tal de per donar resposta a les incidències que s’estan produint principalment per caiguda de branques, arbres o altres elements sobre les línies.
Fins a les 17 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.649 trucades per les ventades. El 92.8% dels avisos ha estat per riscos estructurals (arbres caiguts, branques o elements de façanes).
D’altra banda, els Bombers continuen treballant en serveis simultanis relacionats amb el fort vent. Des de les 15 hores, i fins a les 18 hores, han rebut 141 nous avisos, 123 dels quals provinents de la Regió d’Emergències de Girona. Acumulats, des de la mitjanit, s’han atès un total de 1.254 avisos derivats directament de les fortes ratxes de vent.
També els Agents Rurals han actuat en diferents punts. Sobretot s’han retirat arbres caiguts que afectaven vies al Pallars Sobirà, el Ripollès i el Pla de l’Estany, i s’han gestionat incidències en línies elèctriques amb espurnes al Pallars Jussà i la Selva. En els dos casos han provocat incendis.
Protecció Civil ha assegurat que tot i que l'episodi de vent va a la baixa, es manté l'avís fins a les 13 horas d'aquest dilluns 16 de març a les comarques del Pirineu, i especialment a l'Alt Empordà. També el pla Ventcat per fer seguiment de les incidències.
