Un arbre caigut sobre una línia d'alta tensió deixa 2.900 clients sense subministrament al Ripollès

Més de 5.000 clients de comarques gironines afectats per set línies de mitja tensió malmeses pel vent

Arbre caigut a Sant Joan de les Abadesses

Arbre caigut a Sant Joan de les Abadesses / Joan Montaner

ACN

Barcelona

Protecció Civil ha informat aquesta tarda que un arbre caigut sobre una línia d’alta tensió ha deixat 2.900 clients del Ripollès sense subministrament. La companyia està treballant per retirar-lo i restablir el servei el més aviat possible. En el cas de comarques gironines, la xifra supera els 5.000 clients afectats per set línies de mitja tensió malmeses pel vent. També aquí equips d’Endesa estan revisant les línies i treballant per recuperar la normalitat. En aquest sentit, s’han reforçat els equips operatius sobre el terreny, així com els recursos del centre de control per tal de per donar resposta a les incidències que s’estan produint principalment per caiguda de branques, arbres o altres elements sobre les línies.

Fins a les 17 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.649 trucades per les ventades. El 92.8% dels avisos ha estat per riscos estructurals (arbres caiguts, branques o elements de façanes).

D’altra banda, els Bombers continuen treballant en serveis simultanis relacionats amb el fort vent. Des de les 15 hores, i fins a les 18 hores, han rebut 141 nous avisos, 123 dels quals provinents de la Regió d’Emergències de Girona. Acumulats, des de la mitjanit, s’han atès un total de 1.254 avisos derivats directament de les fortes ratxes de vent.

També els Agents Rurals han actuat en diferents punts. Sobretot s’han retirat arbres caiguts que afectaven vies al Pallars Sobirà, el Ripollès i el Pla de l’Estany, i s’han gestionat incidències en línies elèctriques amb espurnes al Pallars Jussà i la Selva. En els dos casos han provocat incendis.

Protecció Civil ha assegurat que tot i que l'episodi de vent va a la baixa, es manté l'avís fins a les 13 horas d'aquest dilluns 16 de març a les comarques del Pirineu, i especialment a l'Alt Empordà. També el pla Ventcat per fer seguiment de les incidències.

Un arbre caigut sobre una línia d'alta tensió deixa 2.900 clients sense subministrament al Ripollès

Un arbre caigut sobre una línia d'alta tensió deixa 2.900 clients sense subministrament al Ripollès

'Balandrau, vent salvatge' aguanta l'envestida de Torrente i supera el milió d'euros a taquilla

'Balandrau, vent salvatge' aguanta l'envestida de Torrente i supera el milió d'euros a taquilla

Prop de 900 trucades per la ventada que frega els 170 km/h a l'Alt Empordà

Prop de 900 trucades per la ventada que frega els 170 km/h a l'Alt Empordà

Clara Mallart, ecòloga industrial i dissenyadora: “Buida l’armari sobre el llit i compta: ho necessito?, ho faré servir?, de què està fet?, qui ho ha produït?”

Clara Mallart, ecòloga industrial i dissenyadora: “Buida l’armari sobre el llit i compta: ho necessito?, ho faré servir?, de què està fet?, qui ho ha produït?”

Gaspar Hernàndez, periodista: “Estic convençut que la consciència va més enllà de la mort del cos físic”

Gaspar Hernàndez, periodista: “Estic convençut que la consciència va més enllà de la mort del cos físic”

‘Crims’ torna a TV3 amb set històries marcades per l’engany

‘Crims’ torna a TV3 amb set històries marcades per l’engany

La ventada frega els 170 km/h al nord de l'Alt Empordà

La ventada frega els 170 km/h al nord de l'Alt Empordà

La mort de l’influencer gastronòmic que ha impactat mig món: mor amb la seva família en intentar un acte heroic

La mort de l’influencer gastronòmic que ha impactat mig món: mor amb la seva família en intentar un acte heroic
