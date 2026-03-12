Successos
Donen l'alta al nen ingressat a la Vall d'Hebron per la deflagració d'un experiment a l'escola de Porqueres
La prova que va fallar s'anomena "La serp del faraó" i consisteix a encendre una barreja d’alcohol, sucre i bicarbonat
Tres nens de 9 anys van resultar ferits per cremades aquest dimecres per una explosió mentre feien un experiment a l'escola l'Entorn de Porqueres. Un d'ells, el que va ser ingressat a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha rebut l'alta aquest migdia. Els altres dos van ser donats d'alta el mateix dia dels fets i, fins i tot, un d'ells va anar el centre educatiu a visitar els companys malgrat el que havia passat al matí.
Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per acabar d'aclarir què va succeir.
L'experiment que va fallar és "La serp del faraó"
Passades les hores, s'ha confirmat que l'experiment que havien fet a l'escola l'Entorn de Porqueres i que va fallar no era el del volcà, com havien informat inicialment fonts properes als fets, sinó un anomenat "La serp del faraó". En aquest cas, es van barrejar alcohol, sucre i bicarbonat i, per causes que encara s'investiguen, alguna cosa va anar malament i es va produir una deflagració.
Com funciona?
L’experiment de "La serp del faraó" consisteix a encendre una barreja d’alcohol, sucre i bicarbonat. L’alcohol posa en marxa la combustió; la calor descompon el bicarbonat i allibera gasos, mentre que el sucre, en escalfar-se, es caramel·litza, s’infla i acaba transformant-se en una estructura negra de carboni. El resultat és una columna fosca i porosa que recorda una serp. Segons diversos recursos educatius, es recomana fer-lo sobre una base resistent a l’escalfor, com un rajol, damunt d’un petit munt de sorra amb un forat en forma de con i en una zona airejada.
