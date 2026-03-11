Successos
Tres menors pateixen cremades durant un experiment en una escola de Porqueres: dos d'ells es troben en estat greu
Les víctimes són dos nens i una nena de quart de primària, tenen 9 anys i han patit cremades a diferents parts del cos
Tres menors han resultat ferits a Porqueres, al Pla de l'Estany, dos d'ells en estat greu, per una explosió mentre feien un experiment a l'escola, segons ha informat el SEM. L'accident ha estat al pati de l'escola L'Entorn. Segons les primeres informacions, hauria esclatat una ampolla. Les tres víctimes cursen quart de primària, tenen 9 anys i han patit cremades a diferents parts del cos. La resta d'estudiants i el professorat es troben bé. El consistori ha demanat no apropar-se a la zona. El SEM, que ha activat helicòpters medicalitzats, ha atès dos menors en estat greu a qui s'ha traslladat a la Vall d'Hebron; al tercer, se l'ha derivat en ambulància al Josep Trueta. S'ha activat suport psicològic per atendre la comunitat educativa.
L'avís de l'accident a l'escola de Porqueres ha arribat a les 10.47 hores. Alumnes de quart de primària estaven fent un experiment de química al pati del centre quan, segons les primeres informacions, una ampolla que estaven manipulant ha esclatat. Arran de l'explosió, tres menors -una nena i dos nens- han quedat ferits i han patit cremades a diferents parts del cos.
El cap territorial del SEM a Girona, Jordi Jiménez, ha explicat que els tres alumnes tenen 9 anys. Jiménez ha detallat que dos d'ells han patit ferides "per cremades greus" i a qui s'ha traslladat a la Vall d'Hebron. Un nen amb helicòpter i la nena, amb ambulància. Al tercer alumne, que ha patit ferides lleus, se l'ha derivat a l'hospital Josep Trueta de Girona.
En total, el SEM ha activat cinc ambulàncies, dos helicòpters medicalitzats i també l'equip de suport psicològic per atendre la comunitat educativa. Jordi Jiménez ha explicat que dels tres alumnes, el que es troba més greu, té cremades "distribuïdes per tot el cos", i que per això se l'ha traslladat amb helicòpter fins a la Unitat de Cremats de la Vall d'Hebron.
L'altra menor a qui també s'ha derivat a aquest centre amb ambulància, té cremades menys extenses però que li han causat "ferides que poden ser potencialment greus". Per últim, el tercer alumne a qui s'ha traslladat al Josep Trueta en estat lleu, pateix cremades "en menor extensió i de menys profunditat", ha detallat el cap del SEM a Girona.
Tant l'Ajuntament de Porqueres com també la mateixa escola han emès dos comunicats arran de l'accident. El consistori ha informat que la resta de l'alumnat i el professorat es troben bé i ha demanat a la població no apropar-se a l'escola.
"Molt aparatós però puntual"
L'alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, ha agraït al SEM la mobilització de mitjans arran de l'accident i ha reiterat que s'activarà suport psicològic. Castañer ha explicat que l'accident de laboratori ha estat "molt aparatós", però també "puntual" i ha subratllat que ha tingut lloc a l'exterior de l'escola L'Entorn, que és un lloc "ben airejat". "Insisteixo que ha estat un accident puntual i que l'escola és segura", ha dit.
Per la seva banda, el director dels serveis territorials d'Educació, Miquel Marcé, ha explicat que el Departament ha activat "els serveis d'ajuda i atenció" per fer seguiment "tant a l'alumnat com a la mestra mateixa". Marcé ha dit que es farà "acompanyament" al grup classe i al professorat.
El delegat també ha precisat que, en el moment de l'accident, al pati hi havia mitja classe de quart de primària -entre deu i dotze alumnes- perquè el grup s'havia dividit en dos. Miquel Marcé ha explicat que els tres menors que han patit cremades estaven "més avançats" que la resta, i que l'experiment de química era "senzill" (es barrejava alcohol amb altres "elements inflamables") i, en tot cas, "en altres ocasions s'havia practicat a l'escola i no havia passat res".
En un comunicat a les famílies, l'escola L'Entorn ha explicat que s'han activat "tots els protocols establerts i que s'està fent el seguiment necessari". A l'escrit, el centre ha volgut transmetre "un missatge de tranquil·litat" dient que la resta de l'alumnat "no ha patit cap afectació" i que l'activitat lectiva ha continuat "amb normalitat".
En referència a això, el delegat territorial d'Educació ha precisat que ara convé "atendre els grups, explicar, atendre i acompanyar". "L'escola és un espai segur i ha estat un incident puntual que no ha tingut afectació a la resta del centre ni dels grups", ha dit Miquel Marcé, precisant que ara s'estudiaran les causes de l'accident.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una piulada a la xarxa social X ha dit que seguia "amb atenció" l'accident a l'escola i ha desitjat "una ràpida recuperació als infants afectats". "Agraïm la tasca de tots els cossos de seguretat i als docents que han actuat amb rapidesa i coordinació", ha escrit el conseller.
