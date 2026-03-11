Successos
Mor una dona en caure per un penya-segat de 40 metres al Camí de Ronda de Torroella de Montgrí
L'accident ha tingut lloc prop de la Cala Roca de la Cadira i els equips d'emergència no han pogut salvar la víctima
Una dona de 65 anys va morir aquest dimarts al migdia en caure per un penya-segat de 40 metres al Camí de Ronda de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Els serveis d'emergència van ser alertats del fet cap a tres quarts d'una. La víctima, que passejava pel camí amb una amiga, va caure per causes que s'investiguen des d'un punt pròxim a la Cala Roca de la Cadira. Va ser la mateixa amiga qui va trucar per alertar del succés. Fins al lloc s'hi va desplaçar una dotació dels Bombers de Torroella de Montgrí, els GRAE de muntanya amb helicòpter i per terra, dues dotacions de submarinistes i un vehicle de comandament de la Regió d'Emergències de Girona.
Els primers efectius dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van accedir amb una barca de Salvament Marítim fins a l'indret on havia quedat el cos de la víctima, però no es va poder fer res per ella. Un metge n'hi va certificar la mort.
L'operació també va comptar amb la participació dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Torroella. Un cop fetes les diligències judicials, el cos es va traslladar a la platja amb la barca. El SEM també va activar suport psicològic per atendre la dona que passejava amb la víctima.
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- Defuncions del 10 de març de 2026 a l'Alt Empordà
- La dada que preocupa els experts: el 69% dels consumidors menja aliments caducats guiant-se per l’olor i el color