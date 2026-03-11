Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agnès JuliàBarquetes Sant PereOrdenança terrassesFigueres contra MartinencTren Figueres-Portbou
instagramlinkedin

Successos

Mor una dona en caure per un penya-segat de 40 metres al Camí de Ronda de Torroella de Montgrí

L'accident ha tingut lloc prop de la Cala Roca de la Cadira i els equips d'emergència no han pogut salvar la víctima

Lateral d'un helicòpter dels GRAE.

Lateral d'un helicòpter dels GRAE. / Albert Segura

ACN

Torroella de Montgrí

Una dona de 65 anys va morir aquest dimarts al migdia en caure per un penya-segat de 40 metres al Camí de Ronda de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Els serveis d'emergència van ser alertats del fet cap a tres quarts d'una. La víctima, que passejava pel camí amb una amiga, va caure per causes que s'investiguen des d'un punt pròxim a la Cala Roca de la Cadira. Va ser la mateixa amiga qui va trucar per alertar del succés. Fins al lloc s'hi va desplaçar una dotació dels Bombers de Torroella de Montgrí, els GRAE de muntanya amb helicòpter i per terra, dues dotacions de submarinistes i un vehicle de comandament de la Regió d'Emergències de Girona.

Els primers efectius dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van accedir amb una barca de Salvament Marítim fins a l'indret on havia quedat el cos de la víctima, però no es va poder fer res per ella. Un metge n'hi va certificar la mort.

Notícies relacionades

L'operació també va comptar amb la participació dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Torroella. Un cop fetes les diligències judicials, el cos es va traslladar a la platja amb la barca. El SEM també va activar suport psicològic per atendre la dona que passejava amb la víctima.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
  2. Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
  3. VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
  4. Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
  5. L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
  6. Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
  7. Defuncions del 10 de març de 2026 a l'Alt Empordà
  8. La dada que preocupa els experts: el 69% dels consumidors menja aliments caducats guiant-se per l’olor i el color

Sous a Mercadona: 2.200 euros per als treballadors amb més de 4 anys d'antiguitat

Sous a Mercadona: 2.200 euros per als treballadors amb més de 4 anys d'antiguitat

Portbou invertirà 46.000 euros per renovar l’enllumenat del barri de la Muntanya

Portbou invertirà 46.000 euros per renovar l’enllumenat del barri de la Muntanya

Mor una dona en caure per un penya-segat de 40 metres al Camí de Ronda de Torroella de Montgrí

Mor una dona en caure per un penya-segat de 40 metres al Camí de Ronda de Torroella de Montgrí

'Torrente' irromp als cinemes amb una estrena carregada d'hermetisme

'Torrente' irromp als cinemes amb una estrena carregada d'hermetisme

Carlos Moreno fa un doblet de medalles en el Campionat d'Espanya d'atletisme

Carlos Moreno fa un doblet de medalles en el Campionat d'Espanya d'atletisme

Recuperen un centenar d’hectàrees de pastures de muntanya fent cremes controlades

Recuperen un centenar d’hectàrees de pastures de muntanya fent cremes controlades

El Govern aprovarà dimarts el desplegament de la Llei ELA a Catalunya amb ajudes per a dependents extrems

El Govern aprovarà dimarts el desplegament de la Llei ELA a Catalunya amb ajudes per a dependents extrems

Atenció si treballes de nit: la llei prohibeix que la teva empresa et demani hores extres

Atenció si treballes de nit: la llei prohibeix que la teva empresa et demani hores extres
Tracking Pixel Contents