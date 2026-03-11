Successos
Uns encaputxats entren en una nau de Celrà, apallissen el vigilant de seguretat i fugen amb el seu cotxe
La víctima s'ha traslladat al Trueta contusions de menor gravetat i està pendent de l'alta
Uns encaputxats han entrat aquesta matinada a les naus de Logisfashion de Celrà, al Gironès, han apallissat el vigilant de seguretat que custodiava les instal·lacions. Després, li han agafat les claus i han fugit del lloc amb el seu cotxe.
A causa de la pallissa, l'home ha hagut de ser traslladat al Trueta amb contusions de caràcter menys greu i està pendent de l'alta.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pels volts d'un quart de cinc de la matinada. Segons fonts properes al cas es tractaria d'un grup de quatre persones i haurien deixat la víctima lligada després de perpetrar l'agressió.
Aquest matí, efectius de la unitat d'investigació dels Mossos i la policia científica s'hi han desplaçat per intentar recollir proves. La policia busca els agressors i recopila imatges de càmeres de videovigilància que hagin pogut captar els assaltants.
Logisfashion va obrir aquest el centre logístic a Celrà el passat mes de desembre. Les instal·lacions on s'ha produït els fets compten amb una superfície de 7.000 metres quadrats.
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- Defuncions del 10 de març de 2026 a l'Alt Empordà
- La dada que preocupa els experts: el 69% dels consumidors menja aliments caducats guiant-se per l’olor i el color