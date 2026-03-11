Successos
Apareix un peu humà esqueletitzat a la gola del Ter
Els Mossos investiguen si les restes poden correspondre a alguna persona desapareguda i si van ser arrossegades pel riu o pel mar
La gola del Ter ha esdevingut l’escenari d’una troballa inquietant. Els Mossos d'Esquadra investiguen l’aparició de restes òssies d’un peu humà en aquest punt de la desembocadura, a Torroella de Montgrí.
La troballa es va fer dissabte al migdia en una zona castigada pel temporal i plena de fang, canyes i tota mena de material arrossegat per l’aigua. Va ser un home que passejava per l’indret qui va advertir una sabatilla que sobresortia del llot. Quan s’hi va acostar, va comprovar que a l’interior hi havia un mitjó i restes òssies. De seguida va donar l’avís al 112, segons ha avançat El Punt Avui i ha confirmat Diari de Girona, del mateix grup editorial que EMPORDÀ.
Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local de Torroella de Montgrí i dels Mossos de la Bisbal d’Empordà, que van assumir la investigació. Les restes van ser traslladades a l’Institut de Medicina Legal de Girona, on s’hi faran les proves per determinar-ne l’antiguitat i intentar posar nom a la víctima.
La identificació, però, no serà senzilla. Les restes estan esqueletitzades i, això situa l’ADN com la principal via per intentar aclarir a qui pertanyen els ossos.
Els investigadors també van rastrejar la zona per intentar localitzar més restes, peces de roba o qualsevol objecte que ajudés a reconstruir què havia passat, però la recerca no va donar més resultats. De moment, una part de les incògnites se centren en la sabatilla —una esportiva fosca de la marca Nike, aparentment d’home— i en el mitjó blanc que hi havia a dins.
Els Mossos revisen ara casos de persones desaparegudes, tot i que mantenen obertes diverses hipòtesis. Entre aquestes, que les restes haguessin estat arrossegades pel curs del Ter després de les últimes pluges o, fins i tot, que haguessin arribat des del mar fins a la gola empeses pels corrents. De moment, l’origen del peu continua sent un misteri.
