Successos
Roben la càrrega d’un camió a l'N-II a Vilademuls i els intercepten a Maçanet després d'una persecució per l’AP-7
Els Mossos detenen un dels lladres i recuperen la mercaderia, que consistia en roba i complements d’una botiga en línia
Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels presumptes autors del robatori de la càrrega d’un camió a Vilademuls i han recuperat la mercaderia sostreta després d’interceptar la furgoneta en què fugien a Maçanet de la Selva, al final d’una persecució per l’AP-7.
Els fets es remunten a la matinada del 9 de març. El camioner estava estacionat a l’N-II, a l’altura del quilòmetre 731, a Vilademuls, quan cap a les tres va detectar que diverses persones extreien la mercaderia del remolc i la carregaven en una furgoneta. En adonar-se’n, va alertar el telèfon d’emergències 112.
Arran de l’avís, els Mossos van activar un dispositiu i una patrulla va localitzar la furgoneta a l’AP-7, en sentit sud, a l’altura de Vilademuls. Tot i les indicacions policials perquè s’aturés, el conductor va fer cas omís i va continuar la fugida.
Vehicle abandonat enmig de l'AP-7
Finalment, una altra patrulla va aconseguir interceptar el vehicle a Maçanet de la Selva. En veure’s acorralats, els ocupants van abandonar la furgoneta al mig de la via i van fugir corrents pel voral i per un camp adjacent. Els agents van poder atrapar un dels presumptes lladres i el van detenir.
El detingut és un home de 23 anys amb antecedents policials, acusat d’un delicte de robatori amb força i d’un altre de furt i ús de vehicle. Segons van comprovar els Mossos, la furgoneta amb què fugien havia estat sostreta a Ripollet entre els dies 27 i 28 de desembre.
La mercaderia recuperada consistia en caixes que contenien roba i complements d’una botiga en línia.
