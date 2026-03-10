Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agnès JuliàBarquetes Sant PereOrdenança terrassesFigueres contra MartinencTren Figueres-Portbou
instagramlinkedin

Successos

Roben la càrrega d’un camió a l'N-II a Vilademuls i els intercepten a Maçanet després d'una persecució per l’AP-7

Els Mossos detenen un dels lladres i recuperen la mercaderia, que consistia en roba i complements d’una botiga en línia

La càrrega del camió de Vilademuls i la furgoneta recuperades pels Mossos.

La càrrega del camió de Vilademuls i la furgoneta recuperades pels Mossos. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Maçanet de la Selva

Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels presumptes autors del robatori de la càrrega d’un camió a Vilademuls i han recuperat la mercaderia sostreta després d’interceptar la furgoneta en què fugien a Maçanet de la Selva, al final d’una persecució per l’AP-7.

Els fets es remunten a la matinada del 9 de març. El camioner estava estacionat a l’N-II, a l’altura del quilòmetre 731, a Vilademuls, quan cap a les tres va detectar que diverses persones extreien la mercaderia del remolc i la carregaven en una furgoneta. En adonar-se’n, va alertar el telèfon d’emergències 112.

Arran de l’avís, els Mossos van activar un dispositiu i una patrulla va localitzar la furgoneta a l’AP-7, en sentit sud, a l’altura de Vilademuls. Tot i les indicacions policials perquè s’aturés, el conductor va fer cas omís i va continuar la fugida.

Vehicle abandonat enmig de l'AP-7

Finalment, una altra patrulla va aconseguir interceptar el vehicle a Maçanet de la Selva. En veure’s acorralats, els ocupants van abandonar la furgoneta al mig de la via i van fugir corrents pel voral i per un camp adjacent. Els agents van poder atrapar un dels presumptes lladres i el van detenir.

El detingut és un home de 23 anys amb antecedents policials, acusat d’un delicte de robatori amb força i d’un altre de furt i ús de vehicle. Segons van comprovar els Mossos, la furgoneta amb què fugien havia estat sostreta a Ripollet entre els dies 27 i 28 de desembre.

Notícies relacionades

La mercaderia recuperada consistia en caixes que contenien roba i complements d’una botiga en línia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
  2. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  3. Figueres, el quilòmetre zero de l'expansió de la graula a Catalunya
  4. L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
  5. Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
  6. D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
  7. Defuncions del 9 de març de 2026 a l'Alt Empordà
  8. VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill

Un remake del programa 'Aplauso' reviurà els hits dels 80 i 90 en directe a Figueres

Un remake del programa 'Aplauso' reviurà els hits dels 80 i 90 en directe a Figueres

El Govern d’Illa promet apujar el salari als professors i limitar la compra especulativa de vivenda tot i que no hi hagi pressupostos

El Govern d’Illa promet apujar el salari als professors i limitar la compra especulativa de vivenda tot i que no hi hagi pressupostos

Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: "Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus"

Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: "Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus"

Els abonaments gratuïts de Rodalies caduquen diumenge vinent dia 15: la Generalitat negocia una pròrroga amb Renfe i Transports

Els abonaments gratuïts de Rodalies caduquen diumenge vinent dia 15: la Generalitat negocia una pròrroga amb Renfe i Transports

Figueres reobrirà la pujada del Castell la setmana vinent i la inaugurarà el 21 de març amb busos elèctrics fins al Castell

Figueres reobrirà la pujada del Castell la setmana vinent i la inaugurarà el 21 de març amb busos elèctrics fins al Castell

Suspès per un error de procediment el judici a un monitor acusat d'abusar d'alumnes de P4

Suspès per un error de procediment el judici a un monitor acusat d'abusar d'alumnes de P4

Sílvia Soler publica 'Érem tan joves': "Ens hem de poder permetre el gust per la nostàlgia"

Sílvia Soler publica 'Érem tan joves': "Ens hem de poder permetre el gust per la nostàlgia"
Tracking Pixel Contents