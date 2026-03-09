Girona
Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
La proposta Devesa de Salut 21 de la UTE PINEARQ, SLP & Brullet de Luna i associats i SLP & PEGI Engineering, SL obté la major puntuació en el concurs d’idees llançat per definir un dels principals projectes de salut, recerca i investigació de Catalunya
Laura Teixidor
El projecte arquitectònic del Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona comença a definir-se. Aquest dilluns el Govern de la Generalitat ha anunciat la proposta guanyadora, que anirà a càrrec de la UTE PINEARQ, SLP & Brullet de Luna i associats i SLP & PEGI Engineering, SL. El projecte guanyador competia amb tres empreses més, que havien quedat finalistes en el concurs públic.
El seu projecte, Devesa de Salut 21, ha estat el més ben puntuat al concurs d’idees licitat per Infraestructures.cat. Es tracta d’una proposta de disseny amable, amb un complex estructurat a partir d’una gran rambla interior, accessos amb places enjardinades que connectaran amb la ciutat i amb altres equipaments, i una aposta per les energies renovables i l’arquitectura bioclimàtica.
La proposta Devesa de Salut 21 dibuixa un complex hospitalari de planta baixa i dues plantes més, que tindran la mateixa alçada que els edificis del voltant. En la part de darrere se situaran altres edificacions superiors, en un joc de volums que vol generar una imatge amable de tot el conjunt.
El complex es distribueix en edificacions disposades en paral·lel, que creen diversos accessos jerarquitzats al centre i alhora permeten l’entrada del parc a través de zones enjardinades. Al voltant d’aquests accessos, al centre, es proposen diverses places que connectaran amb els altres equipaments del Campus, així com amb Santa Caterina i cap a les ciutats de Girona i Salt.
Gran rambla interior i entorn verd
Tota l’àrea s’organitza a partir d’una gran rambla interior que actua com a eix principal de circulació i ordena els accessos a les diferents àrees, amb places exteriors d’extrem a extrem. Aquesta disposició aporta riquesa visual i diversitat d’espais, alhora que endreça els accessos a les diferents àrees. És un plantejament estructural que permet la implantació d’usos diferenciats, facilitant la polivalència i la flexibilitat. Destaca també el paper de les deveses, que seran espais frescos amb plantacions mediterrànies, adequades per a la gestió hídrica que es preveu.
La proposta guanyadora té molt en compte els criteris ambientals, la connexió amb la natura i la sostenibilitat en la construcció. Així, planteja patis bioclimàtics, un disseny de façanes adequat a l’orientació de cada edifici, la gestió de l’aigua de la pluja, la reducció de l’efecte illa de calor i l’ús de materials saludables. També inclou espais vinculats al benestar i d’altres dedicats a la recuperació física i mental.
Quant al consum energètic, la proposta guanyadora té l’objectiu d’esdevenir un complex d’emissions zero i aposta per energies renovables com la geotèrmia o la instal·lació extensiva de plaques fotovoltaiques a cobertes i pèrgoles. Aquestes mesures es complementen amb sistemes d’acumulació energètica de gran capacitat.
Finalment, es preveu prefabricar elements constructius repetitius i seleccionar materials en funció de l’anàlisi del seu cicle de vida.
La proposta guanyadora encaixa amb l’entorn immediat i amb el Parc Hospitalari Martí i Julià. També garanteix la permeabilitat amb la trama urbana. La placeta sud connecta amb la plaça central i crea espais de relació, mentre que la plaça nord està oberta cap a Girona i recull el traçat històric del carrer Montnegre i Mas Sureda.
