Finalitza l'alerta de l'Inuncat davant la millora meteorològica i la disminució del cabal dels rius

L'embassament de Susqueda continua sobreeixint i el riu Gaià encara es manté per sobre del llindar d'alerta, tot i que amb tendència decreixent

El riu Brugent, al seu pas per Amer, després de la borrasca Regina.

El riu Brugent, al seu pas per Amer, després de la borrasca Regina. / ACN

ACN

Barcelona / Girona

Protecció Civil ha tancat l'alerta de l'Inuncat davant la millora de la situació meteorològica en les últimes hores i la disminució del cabal dels rius. Tot i aquesta evolució favorable, el pla Inuncat es manté en situació de prealerta perquè encara hi ha alguns cursos fluvials amb cabals elevats (Ter, Muga, Fluvià i Gaià) i es continua fent seguiment de la situació hidrològica. El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 600 trucades relacionades amb la borrasca Regina, principalment del Barcelonès (91), Vallès Occidental (66), Vallès Oriental (65). Barcelona (65), Sant Joan de les Abadesses (23) i Sant Cugat del Vallès (17) han estat els municipis amb més trucades. En paral·lel, l'N-260 continua tallada per una esllavissada a Ripoll.

A la conca de la Muga es mantenen cabals elevats aigües avall de l'embassament de Darnius-Boadella. En aquest punt, el riu Muga a l'estació de Boadella d'Empordà continua superant el llindar de perill, amb cabals molt alts però amb tendència a la disminució. A la conca del Ter, el riu encara manté cabals per sobre del llindar d'alerta a l'eix principal, des de la capçalera fins a la desembocadura, mentre que la presa de Susqueda continua sobreeixint. Pel que fa a les conques del sud, l'embassament del Foix ha començat a sobreeixir aquest dissabte a la tarda amb un cabal per sota del llindar d'alerta, mentre que el riu Gaià, a l'estació de Vilabella, es manté per sobre del llindar d'alerta, tot i que amb tendència decreixent.

Quatre carreteres afectades per inundacions o esllavissades

Quatre carreteres continuen afectades pel temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). L'N-260 al Ripollès es manté tallada per despreniments al quilòmetre 111; la GIV-6226 i la GIV-5041, tallades per inundació a l'Alt Empordà; i la BV-5301, interrompuda per una esllavissada al Montseny.

Alerten que el biaix de gènere es manté als graus universitaris malgrat el repunt de noies en estudis STEAM

Més de 27.000 denúncies relacionades amb violències masclistes durant el 2025

El fenomen Pogacar també comença fort el 2026

Tercer dia de recerca del conductor de la furgoneta arrossegada pel riu a Llinars del Vallès

Trump presenta l’"aliança militar" amb 17 països de l’Amèrica Llatina

Finalitza l'alerta de l'Inuncat davant la millora meteorològica i la disminució del cabal dels rius

L’arrelament dels aiatol·làs a l’Iran anticipa una guerra llarga

La feminització dels Mossos d'Esquadra assoleix màxims històrics amb gairebé un 30% de dones

