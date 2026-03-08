Finalitza l'alerta de l'Inuncat davant la millora meteorològica i la disminució del cabal dels rius
L'embassament de Susqueda continua sobreeixint i el riu Gaià encara es manté per sobre del llindar d'alerta, tot i que amb tendència decreixent
ACN
Protecció Civil ha tancat l'alerta de l'Inuncat davant la millora de la situació meteorològica en les últimes hores i la disminució del cabal dels rius. Tot i aquesta evolució favorable, el pla Inuncat es manté en situació de prealerta perquè encara hi ha alguns cursos fluvials amb cabals elevats (Ter, Muga, Fluvià i Gaià) i es continua fent seguiment de la situació hidrològica. El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 600 trucades relacionades amb la borrasca Regina, principalment del Barcelonès (91), Vallès Occidental (66), Vallès Oriental (65). Barcelona (65), Sant Joan de les Abadesses (23) i Sant Cugat del Vallès (17) han estat els municipis amb més trucades. En paral·lel, l'N-260 continua tallada per una esllavissada a Ripoll.
A la conca de la Muga es mantenen cabals elevats aigües avall de l'embassament de Darnius-Boadella. En aquest punt, el riu Muga a l'estació de Boadella d'Empordà continua superant el llindar de perill, amb cabals molt alts però amb tendència a la disminució. A la conca del Ter, el riu encara manté cabals per sobre del llindar d'alerta a l'eix principal, des de la capçalera fins a la desembocadura, mentre que la presa de Susqueda continua sobreeixint. Pel que fa a les conques del sud, l'embassament del Foix ha començat a sobreeixir aquest dissabte a la tarda amb un cabal per sota del llindar d'alerta, mentre que el riu Gaià, a l'estació de Vilabella, es manté per sobre del llindar d'alerta, tot i que amb tendència decreixent.
Quatre carreteres afectades per inundacions o esllavissades
Quatre carreteres continuen afectades pel temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). L'N-260 al Ripollès es manté tallada per despreniments al quilòmetre 111; la GIV-6226 i la GIV-5041, tallades per inundació a l'Alt Empordà; i la BV-5301, interrompuda per una esllavissada al Montseny.
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- S'enfonsa una part del mas de Sant Martí del Forn del Vidre de la família de Joan Laporta a l'Empordà
- L'empordanès Juan García Carrés enllaçava els colpistes amb Tejero
- Francesc Galí: 'Hi havia un Bulli (Buli) abans de Ferran Adrià
- Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda
- L'ermita 'espectacular' que es troba al cor d'un parc natural, té simbologia esotèrica i s'arriba per una ruta de somni
- Qui són els 'esquenapelats', els protagonistes de la futura escultura del giratori de la Platja de l'Escala?
- L’estiu plàcid que va viure Zenobia Camprubí a la cala Montjoi de Roses