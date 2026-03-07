Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Ter i la Muga encara tenen un nivell de perill molt alt per l'augment dels seus cabals

Es tracta de dos trams a Boadella d'Empordà i Sant Joan de les Abadesses

Una passera al límit d'aigua del riu Ter, a Sant Joan de les Abadesses.

ACN

Girona

La borrasca Regina ha perdut força aquest dissabte al matí i els cabals dels rius s'han anat moderant amb el pas de les hores. A les 09.00 hores, els trams de riu que presenten un nivell de perill molt alt s'han reduït a dos, segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Es tracta de la Muga a Boadella d'Empordà (Alt Empordà), que baixa a 65,5 m3/s, i del riu Ter a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), que baixa a 73,9 m3/s. En paral·lel, el Fluvià a Esponellà (Pla de l'Estany) ha anat minvant el seu cabal dels prop de 400 m3/s fins a 212 m3/s, i també la Tordera ha vist reduït el seu cabal a Fogars de la Selva a 101 m3/s. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 08.00 hores més de 480 trucades per l'episodi de llevantada.

El Barcelonès (81), Vallès Occidental (62) i Vallès Oriental (53) han estat les tres comarques amb més trucades al 112, mentre que Barcelona (57), Sant Joan de les Abadesses (23) i Sant Cugat del Vallès (17) les poblacions amb més incidències. El màxim es va registrar ahir divendres al migdia, amb 43 trucades en una hora. A partir de la tarda i durant la nit, el volum de trucades ha anat baixant progressivament, segons ha informat Protecció Civil.

