Judicial
Condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó un home per agredir sexualment les dues filles durant anys
L'acusat reconeix al judici que perpetrava els abusos quan les nenes estaven amb ell durant el règim de visites
Marina López
L'Audiència de Girona ha condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó i multes de 6.300 euros un home que va agredir sexualment les dues filles durant anys. A la sala de vistes, ha admès que va començar a fer tocaments a les nenes quan passaven temps amb ell en una població de la Selva durant el règim de visites, després de separar-se de la mare de les menors l'any 2006.
Les agressions a la filla gran van començar quan la nena tenia 9 anys i van continuar fins que en va complir 12. De la filla menor en va abusar entre els 8 i els 10 anys. Com que ha reconegut els fets, la fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord i el tribunal l'ha condemnat per delictes d'agressió sexual, abusos continuats i exhibició sexual.
L'acusat ha arribat al judici en llibertat i ara, un cop notificada la sentència que la secció tercera ha dictat de viva veu, haurà d'entrar a la presó per complir la condemna.
- Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
- Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
- Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi