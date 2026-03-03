Judici
Nova condemna per al professor de bateria de Quart a qui ja havien imposat 26 anys i mig de presó per abusar d'alumnes
L'acusat, que està a la presó, reconeix els fets a l'Audiència de Girona i accepta una pena de 7 anys
Marina López | Gerard Vilà
L'Audiència de Girona ha condemnat a 7 anys de presó Jordi Brull, el professor de bateria de Quart a qui el tribunal ja va imposar una pena de 26 anys i mig de presó per abusar de cinc alumnes. L'acusat s'enfrontava ara a 10 anys de presó, però com que ha reconegut els fets, la fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord que ha evitat el judici. A la sala de vistes, ha admès que entre els anys 2013 i 2018 va abusar d'un altre alumne seguint el patró descrit en l'anterior judici: es va aprofitar de la relació de confiança que va establir amb el menor, que va començar a anar a classes amb ell quan tenia 13 anys, i el feia sentir "especial" per abusar-ne sexualment. El processat està a la presó.
El professor de bateria de Quart s'ha assegut aquest dimarts al banc dels acusats de la secció tercera de l'Audiència de Girona. És el segon judici al qual s'enfronta per abusar sexualment d'alumnes a qui feia classes particulars.
La fiscalia sol·licitava una pena de 10 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual amb accés carnal i amb prevaliment de la relació de superioritat contra la sisena víctima. Jordi Brull ha arribat a la sala de vistes conduït pels Mossos d'Esquadra perquè està a la presó després que l'Audiència li imposés, l'octubre del 2023, una pena de 26 anys i mig per abusar de cinc alumnes entre els anys 2009 i 2020.
En aquesta ocasió, l'acusat ha reconegut els fets i la fiscal, l'acusació particular encapçalada pel lletrat Benet Salellas i l'advocat de la defensa, Carles Monguilod, han arribat a un acord. El tribunal l'ha condemnat de viva veu a 7 anys de presó. A més, no es podrà acostar a menys de 300 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 5 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 15.000 euros pel dany moral. També haurà d'assumir les costes de l'acusació particular, de 3.000 euros. La fiscalia i les parts han renunciat a recórrer contra la sentència, que ja és ferma.
Monguilod ha exposat que els fets estaven "clars" i que han arribat a una conformitat per evitar "la revictimització" del jove havent de fer un judici. A més, segons la llei, la nova condemna no afecta el temps màxim que el professor de bateria estarà entre reixes perquè el seu temps màxim de compliment és de 21 anys.
A la sala de vistes de la secció tercera, Brull ha subscrit l'escrit d'acusació de la fiscalia que descriu el mateix 'modus operandi' que l'Audiència va declarar provat en el judici anterior. El menor va començar a fer classes particulars al soterrani del processat a finals del 2013, quan tenia 13 anys. "Va començar una relació de confiança entre els dos, el processat el feia sentir especial, li feia petons i abraçades i mantenia llargues converses amb ell per Whatsapp", recull l'escrit que l'acusat ha reconegut.
De manera "reiterada i constant", l'acusat es va "prevaler" de la relació que havia forjat amb la víctima per abusar-ne sexualment entre els anys 2013 i 2018. Seguint la mateixa conducta que amb les altres víctimes, va començar fent-li massatges i els abusos van anar progressivament a més fins a arribar a tocaments, fel·lacions i penetracions perpetrats "sense cap mena de consentiment". També ha reconegut que li va ensenyar material pornogràfic per Internet a la víctima quan encara era menor d'edat.
La víctima està en tractament psicològic des de l'any 2022 a conseqüència dels abusos continuats patits des dels 13 fins als 18 anys. La fiscalia recull que li han generat "repercussions conductuals i emocionals" com hipervigilància, ansietat, malsons, sentiments de culpa, vergonya i autoestima baixa.
26 anys i mig de presó
El primer judici es va fer del 3 al 5 d'octubre del 2023 i la secció tercera de l'Audiència de Girona va fer pública la sentència el dia 26 del mateix mes.
El tribunal va argumentar que Jordi Brull es va aprofitar de la "situació de superioritat" que tenia cap a les víctimes, que van començar les classes particulars amb ell sent menors d'edat, i que va executar "un pla premeditat": "Es va anar guanyant la confiança dels seus alumnes amb la intenció de convertir-se en un 'pare-col·lega' i en el seu protector. Així, aconseguia aquest vincle amb els alumnes mitjançant "manipulació emocional" i, després, passava a "l'acció" per perpetrar els abusos".
La sentència recollia que, tal com van explicar els joves al judici que també es van personar com a acusació particular de la mà del lletrat Benet Salellas, el mestre de bateria actuava seguint un patró: "El processat es va valer del seu ascendent en els alumnes -i del temor d'ells a fer-li mal, a perdre'l com a adult referent o a perdre les classes de bateria amb ell- per, lentament i progressivament, anar-los compel·lint a acceptar les pràctiques sexuals a les quals els sotmetia".
"El processat difícilment podia desconèixer que no estava obtenint un consentiment lliure per part d'ells, sinó forçant-los mitjançant conductes manipuladores", subratllava l'Audiència.
La sentència va considerar provat que va abusar sexualment de cinc alumnes entre els anys 2009 i 2020 al soterrani de casa seva, on tenia l'estudi on impartia les classes particulars, i el van condemnar com a autor de tres delictes continuats d'abús sexual amb penetració i dos delictes d'abús sexual, un d'ells amb penetració.
"Perpetradors d'abusos"
El tribunal assenyalava que el comportament del processat va seguir "quasi al detall" totes les pautes que la psicologia moderna detecta "en els perpetradors d'abusos a nens o joves" com són formar relacions, provar els límits, temptejar tocaments "en excés", intimidar, compartir material sexual i comunicar-se en secret.
Així, l'Audiència exposava que Brull escollia víctimes "en diferents fases de construcció de la seva personalitat" i feia creure a cadascun d'ells que eren els millors alumnes i que tenien un futur prometedor en la música: "La situació de superioritat de l'acusat amb relació als cinc denunciants resulta evident: no només per la desproporció d'edats entre ell i els alumnes -entre 32 i 46 anys- i pel fet innegable de ser el seu professor, sinó també pel fet de ser la persona en qui tots ells havien dipositat les seves esperances de futur".
El processat va declarar al final del judici, després d'haver escoltat tots els testimonis i els perits, i només va respondre a les preguntes de la defensa. Brull, que anteriorment havia negat els fets, va al·legar que havia mantingut relacions sexuals consentides amb quatre de les cinc víctimes, precisament els que tenien més de 13 anys en el moment dels fets i que, per tant, segons la llei d'aleshores podien arribar a prestar consentiment. El tribunal no es va creure la seva versió i va arribar a dir a la sentència que era un relat calculat "al mil·límetre" per intentar eludir les conseqüències penals dels seus actes.
"La declaració del senyor Brull no ens mereix cap crèdit, doncs ens sembla incompleta, parcialment inveraç i, sobretot, formulada com a mera intenció exculpatòria. Tot i que, això sí, el processat la va exposar amb la mateixa tranquil·litat i fredor amb la qual, segons va declarar un agent de policia, va entomar la notícia de la seva detenció", concloïa la sala.
El tribunal va concloure que la declaració del professor de bateria va intentar ser una "via d'escapada" però que, al final, només va servir per reforçar encara més el relat de les víctimes. I, en aquest punt, la sala va afegir que el processat, no només no va reparar el "mal incalculable" que va causar a les víctimes, sinó que, a més, va actuar amb "falta d'empatia", i fins i tot "certa crueltat", quan va prestar declaració al judici.
